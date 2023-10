Schaut her! Das sind die besten Fotos des Jahres

Jedes Jahr wird an den renommierten Siena International Photo Awards das Foto des Jahres, sowie Gewinner und Gewinnerinnen in verschiedenen Kategorien gekürt. Laut einer professionellen Jury sind das die besten Fotos.

Mehr «Leben»

Foto des Jahres

Georgy: Bild: Salwan Georges/Siena Awards

Georgy Keburia beim Abschied von seiner Frau Maya und seinen Kindern am Bahnhof Odessa, als sie am 5. März 2022 in einen Zug nach Lviv steigen. Zu diesem Zeitpunkt spitzen sich die Kämpfe in der Ostukraine zu. Hunderte von Frauen und Kindern, die aus Städten wie Mariupol, Cherson und Mykolaiv geflohen sind, versuchen verzweifelt, einen Zug zu erwischen, um an einen sicheren Ort zu gelangen. Männer wie Georgy müssen währenddessen zurückbleiben, um ihr eigenes Land und ihre Familie zu verteidigen.

Reisen und Abenteuer

1. Platz: Ihrer Tradition folgend! Bild: Shyjith Onden Cheriyath/Siena Awards

In Umm al Quwain, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, werden die Kamele von ihren Kameltreibern jeden Winter zum Baden ins Meer geführt. Grund: Dem Salzwasser werden medizinische Eigenschaften zugeschrieben. So soll es die Kamele etwa von Zecken, Flöhen und anderen Parasiten befreien. Obwohl es sich um eine uralte arabische Tradition handelt, wird dieser Brauch in der Region aufgrund der Entwicklung neuer Hotels und Resorts entlang der Küste immer seltener.

2. Platz: Eine delikate Balance Bild: Regula Tschumi/Siena Awards

Das Foto der Schweizer Sozialanthropologin und Fotografin Regula Tschumi zeigt eine Szene mit zwei Frauen, die auf dem Weg zum Markt Aluminiumkörbe auf dem Kopf tragen und an einer Wand mit lebhaften Gemälden vorbeigehen. Während eine Frau ein Bündel mit Knollen trägt, scheint es so, als trüge die andere Frau einen der gemalten Fische.

3. Platz: Roman Bild: Chiara Felmini/Siena Awards

Die indigene Gruppe der Nenzen lebt im Nordosten des europäischen Teils Russland und zählen laut der russischen Einteilung zu den «kleinen Völkern des Nordens». Den kalten Winter – bei dem die Temperaturen bis auf -64 Grad fallen können – verbringen sie hauptsächlich mit dem Aufenthalt in ihrem traditionellen Zelt, dem Chum. Dieses besteht aus einem Gestell aus langen Stangen und ist mit einer doppelten Schicht aus Rentierfellen bedeckt. Die Öffnung des Zeltes wird so klein wie möglich gehalten, damit keine Wärme aus dem Inneren des Zeltes entweicht. Auch wenn es nur bei Notwendigkeit geöffnet werden sollte, gewinnt manchmal die Neugierde der Kinder.

Faszinierende Gesichter und Charakteren

1. Platz: Schiessfeld-Teilnehmerin Bild: Matt Mcclain/Siena Awards

Die 10-jährige Aliyana Stokes und 5-jähriger Bruder Bryson Stokes nehmen an einem Waffensicherheitskurs für Kinder in der Choppa Community, im ländlichen US-Bundesstaat Maryland, teil. An diesem Schiessstand treffen sich afroamerikanische Waffenbesitzer und andere, um Waffensicherheit und Selbstverteidigung zu lernen.

2. Platz: Fans Bild: K Asad

Am 1. Dezember 2022 versammeln sich in der Universitätsgegend von Dhaka, Bangladesch, junge Menschen, um das Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Katar zwischen Argentinien und Polen zu verfolgen. Sie sitzen dabei auf der Strasse und schauen auf einen grossen Bildschirm. Das Foto hielt den Moment fest, als Argentinien ein Tor schoss.

3. Platz: Der Schnitt. Kimia. Bild: Silvia Alessi/Siena Awards

Eine junge iranisch-kurdische Soldatin in ihren kleinen Schlafsaal. Ihr Haar ist ausserhalb ihres Schleiers auf Lockenwickler gewickelt. Diese Darstellung unterstreicht ihr Recht zu existieren und zu atmen und erinnert daran, dass die Bürgerrechte mit der Freiheit der Meinungsäusserung einhergehen sollten, schreibt Siena Awards. Das schliesst auch Kunst, Frisur und Schönheit ein.

Die Schönheit der Natur

1. Platz: Neue Generation Bild: Fabio Savini/siena awards

Weibliche Nördliche Brillen-Salamander, beim Ablegen ihrer Eier auf Ästen unter Wasser. Geschossen im kalten Wasser eines Bachs im italienischen Nationalpark Foreste Casentinesi.

2. Platz: Das Erwachen eines Riesen Bild: Francisco Negroni/siena awards

Der Villarrica – der aktivste und gefährlichste Vulkan Chiles. Sein letzter Ausbruch liegt vier Jahre zurück, Ende letzten Jahres aber steigerte sich seine Aktivität aber wieder, worauf die chilenische Regierung die Alarmstufe Gelb ausrief. Das Foto zeigt eine linsenförmige Wolke, die von der glühenden Lava aus dem Krater beleuchtet wird.

3. Platz: Ätna-Nachtlandschaft in Bewegung Bild: Dario Lo Scavo/siena awards

Auf dem dritten Platz steht ein weiterer Vulkan: Der Ätna, während seiner explosiven Eruption im Dezember 2021. Das Foto zeigt, wie explosives Material mit einer schwarzen Wolke aus vulkanischem Sand ausbricht. Dank der Langzeigtbelichtung wurde auch die Schneelandschaft eingefangen, doe vom Mondlicht und den Sternen beleuchtet wird, schreibt Siena Awards.

Tiere in ihrer Umgebung

1. Platz: Löwen in Linien Bild: Torie Hilley/Siena Awards

Wenn in der afrikanischen Savanna die Trockenzeit und das Gras gelb wird, fügen sich die Löwen beinahe nahtlos in ihre Umgebung ein. Fotografin Hilley verfolgte Fussabdrücke, als plötzlich ein Löwenrudel vor ihr auftauchte und in Linien über Reifenspuren trottete.

2. Platz: Blühende Träume Bild: Martin Gregus/siena Awards

Ein grosser männlicher Eisbär in der kanadischen Arktis ruht sich auf einem Beet bzw. Bett von Schmalblättrigen Weidenröschen aus.

3. Indisches Wolfsrudel Bild: Siddhartha Ghosh/siena awards

Die indischen Wölfe auf diesem Bild sind nicht etwa am Kämpfen, sondern am Spielen. Sie sind für ihr verspieltes und lautes Verhalten bekannt. Solche Moment in freier Wildbahn werden jedoch immer seltener, da ihre Population auf dem gesamten indischen Subkontinent abnimmt, schreibt Siena Awards. Das Tier wurde von der International Union for Conservation als gefährdet eingestuft.

Dokumentation und Foto-Journalismus

1. Platz: Kherson Junge Bild: Andras D. Hajdu/siena awards

Am 11. November 2022 befreiten die ukrainischen Streiftkräfte Cherson von der russischen Besatzung. Als der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj auf einem überfüllten Platz eine Rede gibt, steht der 13-jährige Glib in der vordersten Reihe. Nach Monaten der Angst und Ungewissheit, habe er zum ersten Mal seit Beginn des Krieges sein Haus verlassen können, so Siena Awards.

2. Platz: Kinderarbeit in Afghanistan Bild: Weiken Oliver/siena awards

Ein kleiner Junge, steht vor dem Eingang einer informellen Kohlemine in Chinarak, Afghanistan. Wie Siena Awards schreibt, schuften Hunderte von Bergleuten im Alter zwischen 10 und 60 Jahren jeden Tag für ein paar Rappen in Kohleminen.

3. Platz: Hoffnungslos Bild: Alvaro Herrero Lopez Beltran/siena awards

Ein Buckelwal, dessen Hinterflosse von einer Boje umwickelt ist. Er ist unfähig, sich zu bewegen und sieht so einem langsamen und schmerzhaften Tod entgegen. Dies sei eine tragische Folge des menschlichen Egoismus und unseres Unvermögens, die Auswirkungen unseres Handelns und unserer Verantwortung für den Schutz unseres Planeten zu erkennen, schreibt Siena Awards zum Bild.

Strassenfotografie

1. Platz: A la station balneaire Bild: Benoit Segalen/siena awards

In einem französischen Badeort verwandelt sich eine Avia-Tankstelle plötzlich in ein spektakuläres Sprungbrett.

2. Platz: Sich paarende Affen und Voyeurfamilie Bild: Sheli Mallick/siena awards

Während zwei Affen mit einer intimen Tätigkeit beschäftigt sind, versucht der Vater der Familie konzentriert ein Selfie zu schiessen. Der Rest seiner Familie ist allerdings zu abgelenkt, um davon Kenntnis zu nehmen. (saw)