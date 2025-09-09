Das neue Kunswerk von Banksy am Royal Courts of Justice in London. Bild: keystone

Graffiti am Gericht: Polizei ermittelt gegen Banksy

Banksys neues Kunstwerk am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London wird nun wegen möglicher Sachbeschädigung polizeilich untersucht.



Die Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem ein Graffiti von Banksy am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London gemeldet wurde. Lange wird die Kunst nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.



Der Streetart-Künstler Banksy, der seit fast drei Jahrzehnten anonym geblieben ist, müsste im Falle eines Gerichtsverfahrens seine Identität offenlegen.

Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Bild: keystone

Das Werk, das am Montag auftauchte, zeigt einen Richter, der mit einem Hammer auf einen am Boden liegenden Demonstranten einschlägt. Es wurde auf die Aussenwand des Queen’s Building gesprüht, welches Teil des Royal Courts of Justice-Komplexes ist. Kurz nach der Entdeckung wurde das Bild von den Behörden mit schwarzer Folie und Metallbarrieren abgedeckt. Sicherheitskräfte patrouillierten anschliessend vor der Abdeckung.



Sicherheitskräfte riegeln das Bild ab. Bild: keystone

Banksy teilte am Montag auf Instagram ein Foto seines neuen Kunstwerks. Er beschriftet es mit «Royal Courts Of Justice, London».