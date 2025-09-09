wechselnd bewölkt16°
Polizei ermittelt gegen neues Kunstwerk von Banksy in London

Undated photo released by Banksy of the new artwork by the artist which portrays a judge beating a protester with a gavel at the Royal Courts of Justice in London. (Banksy via AP) Britain Banksy
Das neue Kunswerk von Banksy am Royal Courts of Justice in London. Bild: keystone

Graffiti am Gericht: Polizei ermittelt gegen Banksy

Banksys neues Kunstwerk am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London wird nun wegen möglicher Sachbeschädigung polizeilich untersucht.
09.09.2025, 10:5109.09.2025, 10:51
Die Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem ein Graffiti von Banksy am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London gemeldet wurde. Lange wird die Kunst nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.

Der Streetart-Künstler Banksy, der seit fast drei Jahrzehnten anonym geblieben ist, müsste im Falle eines Gerichtsverfahrens seine Identität offenlegen.

Undated photo released by Banksy of the new artwork by the artist which portrays a judge beating a protester with a gavel at the Royal Courts of Justice in London. (Banksy via AP) Britain Banksy
Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Bild: keystone

Das Werk, das am Montag auftauchte, zeigt einen Richter, der mit einem Hammer auf einen am Boden liegenden Demonstranten einschlägt. Es wurde auf die Aussenwand des Queen’s Building gesprüht, welches Teil des Royal Courts of Justice-Komplexes ist. Kurz nach der Entdeckung wurde das Bild von den Behörden mit schwarzer Folie und Metallbarrieren abgedeckt. Sicherheitskräfte patrouillierten anschliessend vor der Abdeckung.

Security officials stand in front of large sheets of black plastic and two metal barriers which conceal street artist Banksy&#039;s latest artwork, a protester lying on the ground holding a blood-spla ...
Sicherheitskräfte riegeln das Bild ab. Bild: keystone

Banksy teilte am Montag auf Instagram ein Foto seines neuen Kunstwerks. Er beschriftet es mit «Royal Courts Of Justice, London».

Neues Graffiti von Banksy in London aufgetaucht – so sieht es aus
Themen
Banksy
1 / 7
Banksy
«Die Werke von Banksy haben eine Message»: Hier verzierte er eine Hauswand in New York.
quelle: photopress-archiv / walter scheiwiller, milou steine
Neues Banksy-Graffiti entdeckt – wenige Stunden später wird es «zerstört»
Video: watson
