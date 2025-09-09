Graffiti am Gericht: Polizei ermittelt gegen Banksy

Das neue Kunswerk von Banksy am Royal Courts of Justice in London. Bild: keystone
Banksys neues Kunstwerk am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London wird nun wegen möglicher Sachbeschädigung polizeilich untersucht.
09.09.2025, 10:5109.09.2025, 10:51
Die Metropolitan Police hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, nachdem ein Graffiti von Banksy am denkmalgeschützten Royal Courts of Justice in London gemeldet wurde. Lange wird die Kunst nicht mehr zu sehen sein. Es sei «ein denkmalgeschütztes Gebäude», teilte ein Sprecher der zuständigen Behörde der Nachrichtenagentur PA mit, sie seien verpflichtet, den ursprünglichen Charakter zu bewahren.
Der Streetart-Künstler Banksy, der seit fast drei Jahrzehnten anonym geblieben ist, müsste im Falle eines Gerichtsverfahrens seine Identität offenlegen.
Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Bild: keystone
Das Werk, das am Montag auftauchte, zeigt einen Richter, der mit einem Hammer auf einen am Boden liegenden Demonstranten einschlägt. Es wurde auf die Aussenwand des Queen’s Building gesprüht, welches Teil des Royal Courts of Justice-Komplexes ist. Kurz nach der Entdeckung wurde das Bild von den Behörden mit schwarzer Folie und Metallbarrieren abgedeckt. Sicherheitskräfte patrouillierten anschliessend vor der Abdeckung.
Sicherheitskräfte riegeln das Bild ab. Bild: keystone
Banksy teilte am Montag auf Instagram ein Foto seines neuen Kunstwerks. Er beschriftet es mit «Royal Courts Of Justice, London».
Banksy
1 / 7
Banksy
«Die Werke von Banksy haben eine Message»: Hier verzierte er eine Hauswand in New York.
quelle: photopress-archiv / walter scheiwiller, milou steine
Neues Banksy-Graffiti entdeckt – wenige Stunden später wird es «zerstört»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Das legendäre Oktoberfest München hat längst die Welt erobert und unzählige Nachahmer gefunden. Auch in der Schweiz bieten sich viele Möglichkeiten für ein Prosit auf die Gemütlichkeit und noch ein bisschen mehr. Wobei, vielleicht auch eher: «Boten» sich viele Möglichkeiten. Wir haben die grosse Übersicht, wo du dir Bierzelt-Feeling holen kannst.
Im September und Oktober haben Dirndl und Lederhosen auch bei uns Saison. Es wird geschunkelt und getrunken, zwischendurch mal eine Brezel verdrückt.