Bild: Shutterstock

Limerenz: Wenn Liebe zur Besessenheit wird

Verliebtheit ist für viele Menschen eine tolle Erfahrung – jedoch nicht alle können das Gefühl geniessen.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm auch die Frühlingsgefühle. Sich zu verlieben, ist für viele Menschen das Schönste, was sie in ihrem Leben erfahren. Für einige ist das Verlieben jedoch die reinste Qual. Das sind meist Menschen, die an Limerenz leiden.

Bereits Johann Wolfgang von Goethe schrieb in seinem Roman «Die Leiden des jungen Werther» von einer limerenten Beziehung. Nun hat der Begriff auch die sozialen Medien erreicht. So teilen auf TikTok unzählige User ihre Geschichte mit Limerenz und wie sie darunter leiden. Was Limerenz ist und wie es entsteht, erfährst du hier:

Was ist Limerenz?

Erstmals wissenschaftlich über Limerenz schrieb die Psychologin Dorothy Tennov in ihrem Buch «Love and Limerence». In den 1970er-Jahren interviewte sie dazu über 500 verliebte Personen. Dabei fiel ihr eine besondere Art der Verliebtheit auf: ein überwältigendes und irrationales Verlangen nach Aufmerksamkeit von einer anderen Person. Sie bezeichnet das Phänomen als Limerenz.

Auf Deutsch bedeutet das so viel wie «obsessive Verliebtheit». Die Person der Begierde bezeichnet man als das «limerente Objekt» und die Betroffenen als «limerente Person». Limerenz ist grundsätzlich keine psychische Störung. Jedoch gibt es Parallelen zur Zwangserkrankung und zur Suchterkrankung.

Dorothy Tennov hat Limerenz erstmals untersucht. Bild: www.gramps.org/limerence/

Merkmale von Limerenz

Geprägt ist Limerenz durch Merkmale, die man vom «normalen» Verliebtsein auch kennt. Bei Limerenz sind die Symptome jedoch sehr stark ausgeprägt und die Betroffenen leiden meist darunter.

Zwanghafte Gedanken: Die Gedanken drehen sich unkontrolliert um das limerente Objekt. Es entsteht eine Fixierung und die Gedanken können zwanghaft werden. Meist fühlen sich Betroffene dabei, als wären sie verrückt. Gerade, wenn sie das limerente Objekt gar nicht (richtig) kennen.

Die Gedanken drehen sich unkontrolliert um das limerente Objekt. Es entsteht eine Fixierung und die Gedanken können zwanghaft werden. Meist fühlen sich Betroffene dabei, als wären sie verrückt. Gerade, wenn sie das limerente Objekt gar nicht (richtig) kennen. Sehnsucht, Hoffnung und Angst: Die Betroffenen sehnen sich ständig nach «ihrer» Person. Sie hoffen, dass die «Gefühle» erwidert werden, und haben grosse Angst vor Zurückweisung.

Die Betroffenen sehnen sich ständig nach «ihrer» Person. Sie hoffen, dass die «Gefühle» erwidert werden, und haben grosse Angst vor Zurückweisung. Ignorieren von Red Flags: Das limerente Objekt ist im Kopf der Betroffenen perfekt. Man redet sich ein, die andere Person würde einem vollkommen machen. Auch wenn die Person sich etwa respektlos verhält, werden diese Warnsignale ignoriert.

Das limerente Objekt ist im Kopf der Betroffenen perfekt. Man redet sich ein, die andere Person würde einem vollkommen machen. Auch wenn die Person sich etwa respektlos verhält, werden diese Warnsignale ignoriert. Ignorieren der eigenen Bedürfnisse: Das limerente Objekt hat fast die vollkommene Kontrolle über die Gefühle der Betroffenen. Es entsteht eine Abhängigkeit. Man beginnt, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu ignorieren, und gibt sich selbst auf.

Die drei Phasen der Limerenz

In ihrem Buch schreibt Dorothy Tennov von drei Phasen der Limerenz:

Idealisierung: Die erste Phase ist durch die typischen Symptome von Limerenz gekennzeichnet. Dazu gehören körperliche Symptome wie Erröten oder Herzklopfen. Dazu kommt Aufregung, zwanghaftes Denken, Besessenheit, sexuelle Erregung und die Angst vor Ablehnung. Hier kann die Unerreichbarkeit des limerenten Objekts zur Verstärkung dieser Symptome führen.

Unsicherheit: In der zweiten Phase beginnt die Idealisierung des limerenten Objekts. Betroffene sind total begeistert und der Crush scheint ohne Fehler zu sein.

Desillusionierung: In der dritten Phase kommt dann die Ernüchterung. Meist begreift man hier, dass die eigene Obsession nicht gesund ist. Hier kann ein Gefühl von Verlust oder grosser Trauer eintreten.

Gefahren der Limerenz

Wer an Limerenz leidet, macht sich und den Selbstwert von der anderen Person abhängig. Dabei kann man nicht auswählen, wer zu einem limerenten Objekt wird. Es können Bekannte sein, aber auch Fremde, die gar nicht von der Existenz der limerenten Person wissen. Besonders schlimm wird es dann, wenn das limerente Objekt die limerente Person «am Haken» behält. So kann es sein, dass die Betroffenen jahrelang abhängig sind.

Auf Reddit diskutierten einige User, dass Joe Goldberg von der Hitserie «You» eine limerente Person ist. Auch wenn dieser viele Merkmale von Limerenz aufweist, gehören Stalking und Verbrechen nicht zu den Symptomen.

Limerenz vs. Liebe

Zwischen echter Verliebtheit und Limerenz gibt es einen bedeutenden Unterschied. Während es bei richtiger Verliebtheit darum geht, eine Person kennenzulernen und eine Verbindung einzugehen, ist Limerenz primär durch die Jagd und das Verlangen nach jemandem geprägt. Limerenz schleicht sich zudem nach einiger Zeit aus. Hier kommt es oft vor, dass die betroffene Person das Interesse verliert, sobald das limerente Objekt anfängt, Interesse zu zeigen.

Was ist der Auslöser für Limerenz?

Den Auslöser für Limerenz findet man meist in der Kindheit. Wenn etwa eine unsichere Bindung mit den Eltern besteht und immer um Aufmerksamkeit und Zuneigung gekämpft werden musste. Es können aber auch andere Traumata der Grund dafür sein. Meist haben Betroffene auch Bindungsprobleme und können keine richtigen Liebesbeziehungen eingehen.

Limerenz und ADHS

Besonders oft sind Menschen mit ADHS von Limerenz betroffen. ADHSler entwickeln oft einen Hyperfokus auf ein besonderes Thema. Dieser Hyperfokus kann auch auf Menschen gerichtet werden und wird dadurch zu Limerenz. Wie das ADHS-Fachmagazin Additudemag schreibt, schüttet ein ADHS-Hirn weniger Dopamin aus. Durch ein limerentes Objekt wird der Ausschuss jedoch angekurbelt. So können Menschen mit ADHS regelrecht süchtig nach ihrem limerenten Objekt werden.

Was kann ich gegen Limerenz tun?

Wie die Sexualtherapeutin Cate Mackenzie gegenüber Brides bestätigt, kann man gegen Limerenz vorgehen. «Unter der Limerenz verbirgt sich die Angst, mit sich selbst alleine zu sein. Meist fehlt hier die Selbstliebe», so die Psychologin. «Dies kann sich ändern, wenn man Grenzen setzt und Verhaltensregeln festlegt, um sich selbst besser zu behandeln. Das bedeutet: auf seine Ernährung achten, sich ausruhen, seine Freundschaften pflegen, Sport treiben, schlafen und sich um seine Grundbedürfnisse zu kümmern.»