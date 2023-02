Keine Idee für dein nächstes Date? Wir hätten da einige Vorschläge

Sich aussergewöhnliche Dates einfallen zu lassen, kann anstrengend sein. Du kannst es entweder auf dein Gegenüber schieben – oder dich von unseren Vorschlägen inspirieren lassen.

Egal, ob du deinen potenziellen Partner zum ersten Mal triffst, oder ihr bereits auf tausend Dates wart: Wir haben Ideen für das nächste Rendezvous – zugeschnitten auf Mensch, Wetter, Vorlieben und Jahreszeit.

Die Romantiker

So romantisch könnte die Szenerie deines nächsten Dates aussehen. Bild: KEYSTONE

Du schätzt dein Date als sehr romantisch ein? Er oder sie ist begeistert von grossen Gesten und ungeteilter Zweisamkeit? Dann findet diese Person folgende Vorschläge bestimmt nicht «ein bisschen over the top»:

Sommer

Sternschnuppen zählen auf einer Wiese oder deinem Balkon – schau einfach, dass ihr es bequem habt

Nächtlicher Spaziergang entlang eines (bitte einigermassen beleuchteten) Flusses

Der Klassiker: Gemeinsam den Sonnenuntergang oder -aufgang bestaunen – die Wahl solltest du jedoch deinem Date überlassen, sonst ist der Langschläfer vielleicht nicht so gesprächig

Winter

Mietet ein Chalet in den Bergen und schliesst euch dort, abgeschottet vom Rest der Welt, gemeinsam ein

Bei einem Fondue im Gondeli könnt ihr euch ungestört unterhalten und eure Swissness zelebrieren

Die Gourmets

Wenn das Ambiente stimmt, passiert der Rest (fast) von alleine. Bild: keystone

Wenn du weisst, dass dein Date ein Feinschmecker ist, bieten sich Verabredungen mit kulinarischem Aspekt gut an. Und sowieso geht Liebe für bekanntlich ja durch den Magen.

Sommer

Eine Weinverkostung auf einem hübschen Weingut

An einem Food-Festival könnt ihr euch durchprobieren und dabei Gerichte entdecken, die ihr bisher noch nicht kanntet

Trefft euch zum Brunchen – am besten in einem Restaurant mit Terrasse, wo ihr zum Essen auch gleich noch etwas Sonne tanken könnt (wenn das Wetter stimmt)

Winter

Ein Nachtessen im eleganten Restaurant mit Degustationsmenü

Einen Koch-Abend bei dir Zuhause: Du bereitest deinem Date ein Menü zu, siehst dabei gut aus und ihr könnt in entspannter Atmosphäre von euch erzählen

Die Sportskanonen

Auf der gemeinsamen Fahrradtour könnt (und müsst) ihr immer wieder Stopps einlegen, um euch zu unterhalten. Bild: Pascal Gertschen

Ihr kennt euch vom Gym oder du weisst einfach, dass dein Herzblatt sich gerne sportlich betätigt? Du findest Schweiss sexy? Dann ist ein aktives Date genau der richtige Rahmen, um euch besser kennenzulernen.

Sommer

Eine gemeinsame Fahrradtour durch deine Gegend (wenn du gnädig bist, wählst du vorerst eine nicht allzu steile Strecke)

Du hast Ausdauer? Dann lad dein Date doch zu einer Runde Joggen ein

Winter

Wenn ihr beide keine Angst vor Höhen habt, könnt ihr in einer Boulderhalle klettern gehen

In einem Trampolinpark könnt ihr euch austoben – vielleicht lässt sich das ja mit anschliessendem Essen kombinieren

Die Abendteuerlustigen

Wenn ihr nach dem Paragliden immer noch nichts zu reden habt, dann ist es vielleicht einfach kein Match. Bild: EPA/GLOBAL NEWSROOM

0815-Dates sind nicht so dein Ding? Wenn dein Date und du den Nervenkitzel liebt und wollt, dass euch bei eurem Treffen das Adrenalin durch die Adern schiesst, wäre das hier vielleicht etwas für euch:

Sommer

Beim Paragliding könnt ihr testen, wer von euch mutiger ist und euch im Anschluss darüber austauschen, wie ihr den Flug erlebt habt

Ein Tagesausflug in den nächsten Kletterpark inklusive Zipline

Winter

Bei einem Lasertag-Date bewegt ihr euch und du kannst nebenbei noch herausfinden, ob dein Gegenüber ein schlechter Verlierer ist

Die Naturliebhaber

Wähl für euer erstes Date nicht gleich eine Zweitages-Wanderung aus – nur so für den Fall der Fälle. Bild: keystone

Du verbringst deine Stunden am liebsten unter freiem Himmel, in der Natur? Dann könntest du diese Leidenschaft ja auch gleich in dein nächstes Date einfliessen lassen, und zwar so:

Sommer

Wandern! Packt euren Rucksack, schnürt die Wanderschuhe und besteigt den nächsten Berg

Macht einen Ausflug an den nächsten See oder Fluss, um euch dort gegenseitig den Rücken einzucremen und im Wasser der Hitze zu entkommen

Ihr könntet auf dem nächsten Bauernhof Chriesi oder Erdbeeren pflücken gehen und diese oder euch gegenseitig im Anschluss vernaschen

Winter

Wandern geht auch im Winter – mit Schneeschuhen macht es besonders viel Spass und es eignet sich, um ungestört lange Gespräche miteinander zu führen

Zugegeben, diese Idee lässt sich auch im Sommer umsetzten – aber da die Möglichkeiten im Winter meist etwas begrenzter sind: Viele botanische Gärten haben auch den Winter über geöffnet und lassen dich und dein Date vom Frühling (und hoffentlich Frühlingsgefühlen) träumen

Die kreativen Köpfe

Töpfern braucht Geduld und Fingerspitzengefühl – so wie Dating auch. Bild: getty images

Solltest du künstlerisch begabt sein, kannst du dein nächstes Date gleich dazu nutzen, etwas (und unbedingt subtil und auf sympathische Art und Weise) mit deinen Fähigkeiten zu prahlen. Klär aber zuerst ab, ob sich deine Verabredung auch dafür begeistern lässt.

Sommer

Setzt euch in den Park und malt gemeinsam auf einer Leinwand ein Bild – Motiv und Farben kannst du ja dein Date auswählen lassen und es ihm oder ihr anschliessend schenken

Je nach Saison könnt ihr beispielsweise auch Ostereier bemalen oder euch ein Blumenbouquet pflücken gehen (wenn du dafür nicht bezahlen musst, ist es vermutlich illegal)

Winter

Ausgestattet mit einer guten Flasche Wein könntet ihr (wenn ihr beide zeichnen könnt, sonst machts nicht so Spass) von euch gegenseitig Porträts malen – so seht ihr euch quasi aus den Augen des oder der anderen

Besucht zusammen einen Töpferkurs und schenkt euch das Ergebnis gegenseitig – so habt ihr ein Andenken an das Date (das sich ziemlich gut zerschmettern lässt, sollte es keine weiteren Treffen mehr geben)

Die Schwer zu Beeindruckenden

Auch von Züri aus kann man in die Sterne blicken. Bild: getty images

Diese Ideen sind eher für Verabredungen mit Personen, die du nicht zum ersten Mal triffst. Du musst dafür nämlich bereits ein bisschen wissen, worauf dein Gegenüber Wert legt und, was es mag.

Sommer

Überrasche dein Gegenüber mit einem Tag voller Programm, das ihm oder ihr gefallen könnte – fahrt zum Beispiel in das Städtchen, wo er aufgewachsen ist

Beweise, dass du aktiv zuhörst, indem du eine Aktivität planst, die dein Date einmal beiläufig erwähnt hat und gerne ausprobieren oder nach langer Zeit wieder einmal machen würde

Winter

Finde (am besten über eine gute Bekannte deines Dates) heraus, welches ihr Lieblingsrestaurant ist und reserviere dort einen Tisch, ohne es ihm oder ihr zu verraten

Wenn sich dein Date-Partner ein bisschen fürs Universum interessiert (und wer tut das bitte nicht?!), könnte ein Rendezvous in der Sternwarte es beeindrucken – anschliessend kann man bei einem Drink über ausserirdisches Leben philosophieren

Wenn dein Date an Glaskugeln und Co. glaubt (wenn nicht macht es vielleicht sogar noch mehr Spass) könntest du einen Termin bei einer Wahrsagerin vereinbaren und ihr lässt euch Taro-Karten legen und eure gemeinsame Zukunft vorhersagen

Die Kulturbegeisterten

Graffitis gibts nicht nur in New York, sondern auch hier in der Schweiz zur Genüge. Bild: Jennifer Zimmermann

Wenn dein Romeo oder deine Julia und du andauernd über Ausstellungen, Kunst und Kultur faseln und euch dabei niemand versteht, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, diese zusammen hautnah zu erleben.

Sommer

Gibt's in deiner Stadt hübsche Graffitis und Streetart? Dann entführe (nicht wörtlich gemeint, denk) dein Date doch dort hin – dann könnt ihr darüber debattieren, welches Kunstwerk euch am besten gefällt

An einem schönen Sommertag lässt es sich super auf eines der vielen Schweizer Schlösser und Burgen spazieren, die oftmals öffentlich (und manchmal sogar gratis) zugänglich sind

Kauft euch in einer alten, herzigen Buchhandlung das Buch einer Autorin, die ihr immer schon einmal lesen wolltet und lest euch anschliessend an einem gemütlichen Plätzchen in der Sonne daraus vor

Winter

Der Klassiker: Plane ein Date in einem Museum, das gerade eine Ausstellung zeigt, die euch beiden gefallen könnte – egal ob Fotos, Zeichnungen oder Skulpturen

Ihr mögt Poesie? Dann besucht doch einen Poetry Slam in einer lauschigen Bar und geniesst ein Gläschen Wein, während ihr zuhört, wie jemand lyrisch kunstvoll sein Herz ausschüttet

Die Musikfreaks

Strassenmusiker bei einem Konzert in der Stadt. Bild: KEYSTONE

Musik verbindet Menschen – wenn ihr beide Musikfreaks seit und euch andauernd gegenseitig Playlists schickt, sind dies schonmal beste Voraussetzungen für ein Date, bei welchem die Musik im Zentrum steht.

Sommer

Gut, hierfür müsst ihr euch schon ein wenig kennen, aber: Ein gemeinsamer Festival-Besuch kann unglaublich zusammenschweissen – im wahrsten Sinne des Wortes

Macht einen Spaziergang und setzt euch beim nächsten (guten!) Strassenmusiker hin, um ihm eine Weile zuzuhören

Ihr spielt beide ein Instrument und seid nicht zu scheu, vor einander zu musizieren? Dann veranstaltet eine Jam-Session auf dem Balkon oder am See

Winter

Wenn du dich nicht gleich für ein mehrtägiges Date verpflichten möchtest, aber trotzdem mit deiner neuen Bekanntschaft Musik zelebrieren willst, eignet sich ein Konzert ganz gut – am besten gleich das einer Band, über die ihr bereits gesprochen habt

Es gibt kaum etwas Schöneres, als eine sorgfältig zusammengestellte Playlist, die du deinem Date bei eurem nächsten Treffen zeigen kannst, mit der Bemerkung: «Da musste ich an dich denken.»

Beim nächsten Treffen Zuhause könntet ihr zwei euch gegenseitig Lieder vorspielen und die andere Person jeweils erraten lassen, von welchem Originalsong das Sample eines Hits stammt

Die Lädeler

Am Flohmi gibts auch immer guten Lesestoff. Bild: Unsplash

Shopping macht euch Spass? Ihr habt beispielsweise beide ein Händchen für Mode oder könntet stundenlang im Baumarkt verbringen ohne dabei komplett die Nerven zu verlieren wie normale Menschen ? Dann lässt sich das ganz einfach auch als Date verpacken, mit diesen Ideen:

Sommer

Es gibt in jeder grösseren Stadt Flohmärkte, die unter freiem Himmel stattfinden. Lasst euch von altem Krimskrams inspirieren, sucht dem oder der anderen coole Vintage-Accessoires aus und freut euch anschliessend über eure Beute

Steht morgens früh auf und besorgt euch auf dem Wochenmarkt frische Zutaten für einen Brunch auf deiner Terrasse oder ein Picknick im nächsten Park (auch hier erst abklären, ob dein Gegenüber eher zum Lager «früher Vogel» oder «später Wurm» gehört)

Winter

Du willst deiner Wohnung sowieso gerade einen neuen Touch verleihen? Dann schnapp dir dein Date und ab in die nächste Ikea-Filiale – dort kannst du dich von deinem Gegenüber beraten lassen, was wohl am besten in deine Wohnung passen würde und anschliessend könnt ihr noch ein paar Hotdogs verdrücken

Ein Ausflug ins nächste Shoppingcenter bietet nicht nur jede Menge Gesprächsstoff (man kann die anderen Menschen beobachten), sondern auch viel Abwechslung – wem wird es in der Mall schon langweilig , ausser deinem Papi ?

Die Extrovertierten

Vielleicht lässt du die komische Sonnenbrille beim Date besser weg. Bild: www.imago-images.de

Dein Date und du seit totale Menscheler, die sich nicht vor der Öffentlichkeit und neugierigen Augen fürchten? Dann feiert diese Gemeinsamkeit doch bei einer der folgenden Ideen:

Sommer

Zieht was Gewagtes an und geht zu zweit an eine Openair-Party, sei es ein Rave, ein Konzert oder sonst irgendwo hin, wo gute Musik läuft – Hauptsache, alle Augen sind auf euch gerichtet

Winter

Wagt euch gemeinsam in eine Karaoke-Bar, trinkt euch etwas Mut an und singt dann eure Lieblings-Songs (egal wie schief es klingt)

Die Introvertrierten

Kubb lässt sich auch bloss zu zweit spielen, dann müsst ihr nicht noch mit anderen Menschen sprechen. Bild: Brand X

Dein Date und du seit eher scheu oder introvertiert? Dann eignet sich ein Treffen, bei dem ihr euch noch auf etwas anderes als einander konzentrieren könnt, damit es keine unangenehme Stille gibt oder ihr zu viel Druck verspürt, die Unterhaltung aufrechtzuerhalten.

Sommer

Kennst du Wikingerschach? Das lässt sich wunderbar unter der strahlenden Sonne im Park und vor allem auch bloss zu zweit spielen – durch die ungezwungene Atmosphäre kommen die Gesprächsthemen hoffentlich wie von selbst

Winter

Auch im Winter sind Spiele eine gute Idee für ein Date: Trefft euch doch zum Dart- oder Billardspielen – meistens sind die beiden Sachen gleich an einem Ort vereint und man kann nebenbei noch einen Drink geniessen

Die Geniesser

So zufrieden könntet ihr bei eurem nächsten Date aussehen. Bild: http://www.imago-images.de/

Ihr würdet euch als Geniesser bezeichnen und mögt es, die Dinge entspannt anzugehen? Dann sollt ihr das auch bei eurem Date dürfen, mit diesen Vorschlägen:

Sommer

Meldet euch für einen Yoga-Kurs an – bei gutem Wetter gibt es viele Angebote, die draussen stattfinden. Im Anschluss an den Kurs fliessen die Energien sicher schonmal richtig – und das sind beste Voraussetzungen für ein gelungenes Date

Winter

Verbringt einen Tag gemeinsam im Spa oder dem Thermalbad – dort könnt ihr gegebenenfalls auch Paar-Massagen buchen oder euch anderweitig vergnügen und entspannen

Die Tüflter

Bei einer Quiz-Night könnt ihr euer Wissen testen. Bild: imago stock&people

Ihr liebt die Herausforderung und euch verbindet die Leidenschaft fürs Tüfteln? Dann tüftelt an eurem nächsten Date doch zusammen im Team oder tretet gegeneinander an. Diese Idee eignet sich auch zur unauffälligen IQ-Ermittlung.

Sommer

Spielt Outdoor-Schach – das gibts in den meisten grösseren Städten und man kann danach noch ein Eis essen gehen oder am See spazieren

Macht mit bei einem Geocaching – einer virtuellen Schnitzeljagd, bei der ihr euch mittels GPS auf die Suche nach einem Schatz macht

Winter

Testet euer Allgemeinwissen und kommt euch gleichzeitig näher bei einer Quiz-Night in deinem Lieblingspub

Veranstaltet eine Rätsel-Nacht bei dir Zuhause, wo ihr gegeneinander antretet und versucht, das Rätsel schneller als euer Date zu lösen

Die Alternativen

Ein Spaziergang mit einem Doggo aus dem Tierheim schlägt gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Bild: shutterstock

Wenn ihr gemeinsam eure soziale Ader ausleben wollt und mit dem Date nicht nur euch, sondern auch anderen etwas Gutes tun wollt, eignet sich vielleicht eine der folgenden Ideen für euch:

Sommer

Geht ins Tierheim, sucht euch einen herzigen Vierbeiner aus und geht mit ihm Gassi – das macht den romantischen Spaziergang gleich noch ein bisschen spezieller

Die Umwelt liegt euch am Herzen und ihr wollt euch revanchieren? Dann könntet ihr auch zusammen «fötzele» gehen und die Wiesen der Stadt vom Müll befreien, der liegen gelassen wird

Winter

Schreibt euch ein für einen Wohltätigkeits-Event: Die Heilsarmee hat beispielsweise auf ihrer Webseite immer verschiedene Aufgaben für Freiwillige ausgeschrieben

Tipps fürs 1. Date

Wenn du jemanden zum allerersten Mal triffst, ist die Nervosität besonders hoch. Wir haben darum einige Tipps:

Kommuniziert offen, was ihr gerne unternehmen würdet: Interessen, Budget, Zeitrahmen

Trefft euch an einem öffentlichen Ort, besonders, wenn ihr euch online kennengelernt habt

Plant das Date so, dass ihr es jederzeit beenden könntet, wenn die Stimmung doch nicht passt

Sucht nicht gleich von Anfang an den Körperkontakt zu eurem Gegenüber, sondern lasst euch Zeit dabei, euch erstmals über Gespräche kennenzulernen (ausser natürlich, die Absicht des Dates ist körperliche Nähe)

(anb)