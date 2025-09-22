Man darf auch mal gewinnen im Leben. Bild: reddit/watson

14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)

Für ein kleines bisschen mehr Zufriedenheit am heutigen Tag.

Normalerweise enden Geschichten rund um das Thema «Vorstellung vs. Realität» selten gut – einfach, weil das Universum manchmal unfair ist und dir scheinbar keinen Erfolg gönnen mag.

Bei den folgenden Ereignissen, die ein paar glücklich Reddit-User:innen mit uns teilten, hat sich das finale Resultat allerdings als grossartiger Volltreffer entpuppt. Hier nun ein paar sehr befriedigende Beispiele:

«Kleine Cornets aus dem Aldi»

Vorstellung:

Realität:

«Zum Vergleich: das Foto des Origami aus dem Buch und ein Foto meines gefalteten Käfers»

Vorstellung:

Resultat:

«Eine frische Meeresfrüchte-Schüssel in Sapporo, Japan»

Erwartung – laut Menükarte:

Realität:

«Es hat sooo viel Spass gemacht, das zu basteln. Ich habe keine Vorlage verwendet.»

Vorstellung – laut Häkelbuch:

Resultat:

«Den Nagel auf den Kopf getroffen»

Vorstellung – laut Instagram:

Resultat:

«Die Textur ist ein bisschen wie die Sorten vom Glace-Mann.»

Erwartung gemäss Verpackung:

Realität:

«Was ich mir gewünscht hatte, und was ich schlussendlich bekommen habe»

Vorstellung:

Resultat:

«Diese Tiefkühlpizza hat meine Erwartungen übertroffen. Der Teigrand war ausgezeichnet.»

Erwartung gemäss Verpackung:

Realität:

«Nicht schlecht für einen Kuchen von Walmart»

Vorstellung:

Realität:

(Sofern man die Farbe vom Capy ignoriert.)

«Das Inspirationsfoto, das ich meiner Stylistin gegeben habe, im Vergleich zum Ergebnis»

Vorstellung:

Resultat:

«Ich habe diese Blumen online bestellt, um sie meiner Mutter schicken zu lassen. Ich bin ehrlich beeindruckt.»

Vorstellung gemäss Werbefoto:

Realität:

Nochmals eine Pizza, weil Pizza Liebe ist: «Ich war angenehm überrascht»

Erwartung gemäss Verpackung:

Realität:

«Das Café Central in Wien hat meine Erwartungen an ein Frühstück erfüllt.»

Erwartung:

Realität:

Und: Homer Simpson

Vorstellung:

Realität:

