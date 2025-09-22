14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
Für ein kleines bisschen mehr Zufriedenheit am heutigen Tag.
Normalerweise enden Geschichten rund um das Thema «Vorstellung vs. Realität» selten gut – einfach, weil das Universum manchmal unfair ist und dir scheinbar keinen Erfolg gönnen mag.
Bei den folgenden Ereignissen, die ein paar glücklich Reddit-User:innen mit uns teilten, hat sich das finale Resultat allerdings als grossartiger Volltreffer entpuppt. Hier nun ein paar sehr befriedigende Beispiele:
«Kleine Cornets aus dem Aldi»
Vorstellung:
Realität:
«Zum Vergleich: das Foto des Origami aus dem Buch und ein Foto meines gefalteten Käfers»
Vorstellung:
Resultat:
«Eine frische Meeresfrüchte-Schüssel in Sapporo, Japan»
Erwartung – laut Menükarte:
Realität:
«Es hat sooo viel Spass gemacht, das zu basteln. Ich habe keine Vorlage verwendet.»
Vorstellung – laut Häkelbuch:
Resultat:
«Den Nagel auf den Kopf getroffen»
Vorstellung – laut Instagram:
Resultat:
«Die Textur ist ein bisschen wie die Sorten vom Glace-Mann.»
Erwartung gemäss Verpackung:
Realität:
«Was ich mir gewünscht hatte, und was ich schlussendlich bekommen habe»
Vorstellung:
Resultat:
«Diese Tiefkühlpizza hat meine Erwartungen übertroffen. Der Teigrand war ausgezeichnet.»
Erwartung gemäss Verpackung:
Realität:
«Nicht schlecht für einen Kuchen von Walmart»
Vorstellung:
Realität:
(Sofern man die Farbe vom Capy ignoriert.)
«Das Inspirationsfoto, das ich meiner Stylistin gegeben habe, im Vergleich zum Ergebnis»
Vorstellung:
Resultat:
«Ich habe diese Blumen online bestellt, um sie meiner Mutter schicken zu lassen. Ich bin ehrlich beeindruckt.»
Vorstellung gemäss Werbefoto:
Realität:
Nochmals eine Pizza, weil Pizza Liebe ist: «Ich war angenehm überrascht»
Erwartung gemäss Verpackung:
Realität:
«Das Café Central in Wien hat meine Erwartungen an ein Frühstück erfüllt.»
Erwartung:
Realität:
Und: Homer Simpson
Vorstellung:
Realität:
