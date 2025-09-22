bedeckt15°
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)

Vorstellung vs. Realität: Wins
Man darf auch mal gewinnen im Leben.Bild: reddit/watson

14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)

Für ein kleines bisschen mehr Zufriedenheit am heutigen Tag.
22.09.2025, 05:0522.09.2025, 05:05

Normalerweise enden Geschichten rund um das Thema «Vorstellung vs. Realität» selten gut – einfach, weil das Universum manchmal unfair ist und dir scheinbar keinen Erfolg gönnen mag.

Bei den folgenden Ereignissen, die ein paar glücklich Reddit-User:innen mit uns teilten, hat sich das finale Resultat allerdings als grossartiger Volltreffer entpuppt. Hier nun ein paar sehr befriedigende Beispiele:

«Kleine Cornets aus dem Aldi»

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Aufs Bild tippen, beziehungsweise klicken!

Surprise
Bild: reddit

«Zum Vergleich: das Foto des Origami aus dem Buch und ein Foto meines gefalteten Käfers»

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Resultat:

Surprise
Bild: reddit

«Eine frische Meeresfrüchte-Schüssel in Sapporo, Japan»

Erwartung – laut Menükarte:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

«Es hat sooo viel Spass gemacht, das zu basteln. Ich habe keine Vorlage verwendet.»

Vorstellung – laut Häkelbuch:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Resultat:

Surprise
Bild: reddit

«Den Nagel auf den Kopf getroffen»

Vorstellung – laut Instagram:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Resultat:

Surprise
Bild: reddit

«Die Textur ist ein bisschen wie die Sorten vom Glace-Mann.»

Erwartung gemäss Verpackung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

«Was ich mir gewünscht hatte, und was ich schlussendlich bekommen habe»

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Resultat:

Surprise
Bild: reddit

«Diese Tiefkühlpizza hat meine Erwartungen übertroffen. Der Teigrand war ausgezeichnet.»

Erwartung gemäss Verpackung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

«Nicht schlecht für einen Kuchen von Walmart»

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

(Sofern man die Farbe vom Capy ignoriert.)

«Das Inspirationsfoto, das ich meiner Stylistin gegeben habe, im Vergleich zum Ergebnis»

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Resultat:

Surprise
Bild: reddit
13 Dinge, die du nur verstehst, wenn du lange Haare hast

«Ich habe diese Blumen online bestellt, um sie meiner Mutter schicken zu lassen. Ich bin ehrlich beeindruckt.»

Vorstellung gemäss Werbefoto:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

Nochmals eine Pizza, weil Pizza Liebe ist: «Ich war angenehm überrascht»

Erwartung gemäss Verpackung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

«Das Café Central in Wien hat meine Erwartungen an ein Frühstück erfüllt.»

Erwartung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit

Und: Homer Simpson

Vorstellung:

Vorstellung vs. Realität
Bild: reddit

Realität:

Surprise
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

(sim)

Mehr Erwartung vs. Realität, aber in nicht so mega gut:

