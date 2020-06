Spass

Der perfekte Sommertag?! Erwartungen vs. Realität!



bild: shutterstock

Der Juni hat ja mal richtig beschissen begonnen ... Da waren wir alle schon auf Sommer eingestellt und dann das: Temperaturen wie im grauesten gräusten grausten Herbst.

Doch unsere Gebete wurden erhört. Nicht nur, dass am 20. Juni offiziell Sommerbeginn ist, auch die Wetterprognosen versprechen Gutes. Doch gleich wie beim Monatsbeginn entsprechen unsere Erwartungen auch am schönsten Sommertag nicht immer der Realität. Hier ein paar Beispiele, wie das an einem komplett misslungenen Tag aussehen könnte:

09:00 Uhr

Die Nacht ist vorbei, der Tag kann starten. Da Wochenende ist, muss man nicht direkt aufstehen. Herrlich!

Erwartung: bild: shutterstock

09:30 Uhr

Hat man es aus dem Bett geschafft, ist es nach einer heissen Nacht (auf die Temperatur bezogen! Leute, konzentriert euch, es geht um den Sommer ...😀 ) das Beste, wenn man erst mal richtig lüftet.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: shutterstock/watson

Okay, wenn es draussen morgens um 09:30 Uhr schon 30 Grad hat, bringt lüften auch nichts. Aber Moment mal, ich habe doch noch diesen Ventilator.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: imgur

11:00 Uhr

Da es Zuhause nicht auszuhalten ist, macht es doch Sinn, ins Schwimmbad zu gehen. 💪 Der Bus dorthin fährt schliesslich direkt vor der Haustür, also alles voll entspannt.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: shutterstock

11:30 Uhr

Im Schwimmbad angekommen, geht es darum, sich ein gemütliches Plätzchen zu suchen. Genug Platz zum chillen ist wichtig.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: Bild: KEYSTONE

Das war wohl etwas übertrieben. Ganz so schlimm ist es dann auch nicht. Daher hier die wirkliche Realität:

Wirkliche Realität: Bild: KEYSTONE

Und hier die wirkliche wirkliche Realität: Bild: KEYSTONE/watson

(Im Ernst, was soll das mit der ganzen Musik?! Warum muss jeder seinen eigenen Lautsprecher mitnehmen und auf höchster Stufe Musik hören?!😅 Werde ich langsam alt?!)

12:00 Uhr

Endlich hat man seinen Platz gefunden und es sich bequem gemacht. Jetzt erst mal ins Badi-Resti und etwas leichtes essen gehen.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: shutterstock

13:00 Uhr

Erwartung: bild: shutterstock

Realität bild: shutterstock

So, zumindest der gröbste Hunger ist (irgendwann dann mal) gestillt, zurück an den Platz. Doch schon nach kurzer Zeit ist die Hitze nicht mehr zu ertragen. Gar kein Problem: ab ins Wasser und sich in aller Ruhe treiben lassen.

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: shutterstock

17:30 Uhr

Das war's mit Badi , es ist wohl Zeit um nach Hause zu gehen. Damit die Heimfahrt etwas angenehmer wird, noch schnell ein Glacé auf den Heimweg.

Realität: bild: watson

18:30 Uhr

Endlich Zuhause! Jetzt gibt es wahrlich nichts Herrlicheres, als noch den Grill anzuschmeissen. Etwas Fleisch und Gemüse drauf, ein kühles Bier in der Hand – perfekt!

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: Bild: shutterstock

22:00 Uhr

Uff ... was war das für ein anstrengender Tag. Geschafft von den ganzen Strapazen, geht es nur noch ins Bett. Schnell einschlafen, morgen wird bestimmt alles besser!

Erwartung: bild: shutterstock

Realität: bild: shutterstock

