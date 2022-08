23 Shopping-Fails, die beweisen, dass die Bilder im Onlineshop tÀuschen können

Du bestellst etwas im Internet, und dann das: Das Produkt ist nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder wie es auf den Bildern im Netz aussah. Du denkst, das passiert selten? Dann schau dir mal die folgenden Geschichten an:

So sah das Garfield-Stofftier im Shop aus:

Die Person schreibt: «Ich kaufte also ein bereits beschissen aussehendes Garfield-Spielzeug, aber dann tauchte es vakuumiert auf, und ... oh, mein Gott.»

Das sieht dann so aus:

Vielleicht hilft es ja gegen ganz kleine GĂ€nse. đŸ€·â€â™€ïžđŸ€·â€â™‚ïž

Die Person, die das Bild gepostet hat, schreibt: «Meine Ehefrau bestellte eine Attrappe zur Abschreckung unserer GĂ€nse, ohne die Abmessungen zu ĂŒberprĂŒfen.»

Es heisst doch eigentlich «Du hast zwei linke FĂŒsse»?! đŸ€”

So wurde die Mystery-Box angepriesen:

Und das hat die Kundschaft erhalten:

Sieht eigentlich ganz normal aus, nicht? Dann warte mal, bis du siehst, was die Person dazu schreibt ...

«Wir haben einen Grill bestellt und 300 iPads erhalten.»

Ach, er wÀchst ja noch, dann ist das Spielzeug sicher genau richtig.

Apropos «er wÀchst ja noch», das Bild im Shop:

Die Lieferung:

Viel Spass beim Sortieren.

«Mein 1200-seitiges Loseblattwerk (= eine Art Buch, das jedoch nicht fest gebunden ist, sondern vielmehr aus einer Vielzahl einzelner, austauschbarer BlÀtter besteht) kam etwas lockerer an, als ich es erwartet hatte.»

Den Zusammenhang verstehen wir auch nicht.

«Ich habe eine Schachtel mit BabytĂŒchern bestellt und 14 Schachteln Zigaretten als Verpackungsmaterial erhalten.»

Ob das Schicksal dieser Person etwas sagen will? Hier das bestellte Shirt:

«In einer Welt, in der du alles sein kannst, sei stark.»

Hier das erhaltene Shirt:

Ach, komm schon, das kannst du selber ĂŒbersetzen ...

Die 80er haben angerufen, sie wollen ihren Videorekorder zurĂŒck.

«Ich habe einen neuen Chlordosierer bestellt und die Anleitung ist auf einer VHS.»

Es war nett gemeint.

«Ich habe â€čThe Wind Wakerâ€ș bei Ebay bestellt und in der Beschreibung stand, dass die OriginalhĂŒlle fehlt. Hier das, was mit der Post angekommen ist.»

Ihr ahnt es vermutlich bereits, aber das Bild links ist das aus dem Onlineshop.

Wie ist denn das bitte zu verstehen?

«Ich bestellte eine Schachtel Tampons von CVS und sie schickten mir das.»

Von wegen, auf die Grösse kommt es nicht an.

«Ich habe eine PS2 auf eBay gekauft. Irgendetwas scheint ein bisschen daneben zu sein ...»

Und wenn wir schon bei «Grösse» sind:

«Habe diese Badmintonschuhe in Grösse 12 von Amazon erhalten. Sie sehen aus wie eine 7 und passen in meine HandflÀche.»

Es ist ja praktisch, wenn du online Kuchen bestellen kannst, aber es kann schnell zu MissverstÀndnissen kommen.

Die Person twittert dazu: «Ich habe also ĂŒber Swiggy einen Kuchen bei einer renommierten BĂ€ckerei in Nagpur bestellt. In den Bestelldetails habe ich erwĂ€hnt: â€čBitte erwĂ€hnen Sie, dass der Kuchen Ei enthĂ€lt.â€ș Ich bin sprachlos, nachdem ich die Bestellung erhalten habe đŸ‘‡đŸŒ.»

Sein Blick (rechts) erklÀrt eigentlich alles.

Manchmal bekommst du aber auch wirklich das, was du bestellt hast.

«Habe 1 Rosenkohl statt 1 kg bestellt! Ich muss ihn in vier Teile schneiden, um ihn zu verteilen!»

Ganz falsch ist es ja eigentlich nicht.

«Meine Schwester hat einen Spiegel mit einem individuellen Namen bestellt und darum gebeten, dass der Name auf der Tasche derselbe ist wie auf dem Spiegel.»

Auf den Taschen steht: «dasselbe wie auf dem Spiegel».

Definitiv auch fĂŒr das grosse GeschĂ€ft geeignet.

Bild: reddit

«Ich habe bei eBay Toilettenpapier gekauft und nicht auf die Grösse geachtet ...»

Als ob wir nicht alle schon mal eine falsche Grösse bestellt hÀtten. Oh, Moment ...

«Acht XL-Hemden bestellt; acht 8-XL-Hemden erhalten.»

WĂ€hrend den heissen Tagen wĂ€re doch ein Hunde-Pool fĂŒr den Vierbeiner ideal.

So das Versprechen:

Und so die RealitÀt:

Bild: reddit

(smi)