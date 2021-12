Bild: shutterstock/watson

21 True-Crime-Podcasts, die du beim Pendeln, Putzen und Plätzchenbacken hören kannst

Wahre Verbrechen sind faszinierend. Podcasts dazu gibt es dementsprechend wie Sand am Meer. Deshalb kommen hier 21 True-Crime-Podcasts, die du auf keinen Fall verpassen darfst.

«Crime up your Life – Mord und Totschlag»

In «Crime up your Life – Mord und Totschlag» geht es in jeder Folge um ein anderes Thema. Die beiden Moderatoren Tanja und Matthias erzählen je von einem Fall zum jeweiligen Thema.

«Der Gerichtsreporter»

Stefan Wette ist seit über 30 Jahren Gerichtsreporter und berichtet über Verbrechen aus der Region Nordrhein-Westfalen. In diesem Podcast spricht er über seine spannendsten Fälle.

«Die Spur der Täter»

Neben den Moderatoren kommen in «Die Spur der Täter» auch Experten, Angehörige und Augenzeugen zu Wort. Die Moderatoren zeigen auf, mit welchen Mitteln die Ermittler vorgegangen sind, um die Täter in den einzelnen Fällen zu fassen.

«Austrian True Crime Duo»

Tami und Marina sind zwei Freundinnen aus Wien, die ein gemeinsames Hobby haben: True Crime. In jeder neuen Folge von «Austrian True Crime Duo» wollen die beiden ihren Zuhörenden ein Verbrechen aus Österreich näher bringen.

«Mordlust»

Die beiden Reporterinnen Paulina und Laura sprechen in «Mordlust» über wahre Verbrechen aus Deutschland.

«Zeit Verbrechen»

Die deutsche Gerichts- und Kriminalreporterin Sabine Rückert spricht in «Zeit Verbrechen» gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Sentker über die spannendsten Fälle, die sie in ihrer Karriere erlebte.

«stern Crime – Spurensuche»

In «stern Crime – Spurensuche» gehen die Moderatoren auf die Suche nach Erklärungen zu schrecklichen deutschen Verbrechen. Dafür haben sie Gäste wie Ermittler, Analysten und Spezialisten, die von ihrem Berufsalltag erzählen.

«Verbrechen der Vergangenheit»

«Verbrechen der Vergangenheit» ist ein Podcast von GEO Epoche. Die Redaktion des Magazins erzählt alle zwei Wochen von einem mehr oder wenig berühmten Kriminalfall der menschlichen Geschichte. Sei das nun über die Macht der japanischen Mafia Yakuza, die Piratenkönigin Grace O'Malley oder das Attentat auf Martin Luther King.

«Morden im Norden»

Im Podcast «Morden im Norden» dreht sich alles, wie es der Name bereits sagt, um spannende Mordfälle im Norden Europas: Skandinavien.

«True Crime Podcast: Wahre Verbrechen»

Der Berliner Alex ist fasziniert von wahren Verbrechen. Also startete er seinen eigenen Podcast, in dem er verschiedenste Fälle aufgreift.

«Im Zweifel für den Angeklagten»

Gisela Friedrichsen ist eine deutsche Gerichtsreporterin. Sie spricht im Podcast «Im Zweifel für den Angeklagten» mit der Journalistin Amina Aziz über deutsche Kriminalfälle.

«Stimmen im Kopf – Die Abgründe der menschlichen Psyche»

Wie werden Menschen zu Mördern? Was passiert in unserem Gehirn, während wir töten? Um diese und weitere Fragen des menschlichen Abgrunds geht es im Podcast «Stimmen im Kopf».

«Sekten & Kulte – Im Namen des Bösen»

Der Podcast «Sekten & Kulte – Im Namen des Bösen» sprechen die Moderatoren über die berüchtigtsten Sekten der Welt.

«Weird Crimes»

In «Weird Crimes» erzählen Visa Vie und Ines Anioli von den absurdesten und bizarrsten Kriminalfällen.

«Dark History»

(Englisch)

Die YouTuberin Bailey Sarian, die durch ihre Wahre-Verbrechen-Videos bekannt wurde, startete dieses Jahr den Podcast «Dark History». Darin erzählt sie über Verbrechen der Vergangenheit. Der Podcast erscheint jeweils auch als Video auf YouTube.

«Serial Killers»

(Englisch)

Zweimal wöchentlich kommt eine neue Folge von «Serial Killers». Die beiden Moderatoren erzählen detailliert die Geschichte von Serienmördern. Eine Geschichte ist jeweils in zwei Folgen unterteilt.

«Morning Cup of Murder»

(Englisch)

Du willst wissen, was an einem bestimmten Tag für ein Verbrechen passierte? Moderatorin Korina Diemesderfer erzählt in ihrem Podcast täglich von einem neuen Fall. Die Folgen von «Morning Cup of Murder» sind zwischen fünf und zehn Minuten lang.

«Anatomy of Murder»

(Englisch)

Verbrechen bestehen aus unterschiedlichen Schichten. Zum einen gibt es das Verbrechen, das Opfer und den Täter. Zum andern gibt es die Untersuchung des Falls. «Anatomy of Murder» geht all diesen Komponenten nach, um die Puzzlesteine eines Verbrechens zu verstehen und zusammenzusetzen.

«Unsolved Murders: True Crime Stories»

(Englisch)

Wie es der Name bereits sagt, geht es in diesem Podcast um im Sand verlaufene Verbrechen, die bis anhin nicht gelöst wurden.

«Solved Murders: True Crime Mysteries»

(Englisch)

Von den gleichen Machern von «Unsolved Murders» kommt auch die Podcast-Serie «Solved Murders». Hier sprechen die Moderatoren darüber, was es braucht, einem Mörder auf die Schliche zu kommen.

«Today in True Crime»

(Englisch)

Gleich wie in «Morning Cup of Murder» geht es auch in «Today in True Crime» darum, was an jenem Tag in der Geschichte der Verbrechen passierte.