Das sind die Lieblings-Küchen-Geräte der watson-Redaktion

«Ah, Küchengeräte! Was gibt es Schöneres, Besseres, Nützlicheres? Ein Leben ohne Küchengeräte ist schal und leer, so viel steht fest. Aber welches ist denn das wirklich beste, nützlichste, schönste unter all diesen Wunderdingen? Es gibt selbstverständlich nur eine korrekte Antwort: der Eierschalen-Topper! Wer ihn schon einmal benutzt hat, wird nie mehr ohne ihn leben können. Er besticht gleichermassen durch seine simple Funktionalität wie seine schlichte Eleganz. Er allein erlaubt es, an einem verschlafenen Sonntagmittag ein Oeuf à la coque so zu öffnen, dass die Welt wieder für ein paar Minuten in Ordnung kommt.»

Daniel Huber