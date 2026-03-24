freundlich13°
DE | FR
burger
Leben
Literatur

Snorri Sturlusons Königssagen: Haaland kauft teuerstes Buch Norwegens

epa12613963 Erling Haaland of Manchester City warms up ahead of the English Premier League match between Nottingham Forest and Manchester City, in Nottingham, Britain, 27 December 2025. EPA/TIM KEETON ...
Erling Haaland hat zusammen mit seinem Vater eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594 gekauft. Bild: EPA

Haaland kauft teuerstes Buch Norwegens für 106'000 Franken – und verschenkt es

24.03.2026, 16:5424.03.2026, 16:54

Norwegens Stürmerstar Erling Haaland (25) hat das teuerste Buch in der Geschichte seines Landes gekauft. Für 1,3 Millionen norwegische Kronen (knapp 106'000 Franken) erwarb er mit seinem Vater laut der Nachrichtenagentur NTB eine Ausgabe von Snorri Sturlusons Königssagen aus dem Jahr 1594.

Behalten will er es aber nicht. «Ich war nie ein grosser Leser», sagte er laut einer Mitteilung seiner Heimatkommune Time. Dieser hat er das Buch nämlich jetzt dauerhaft überlassen, genauer gesagt der Bibliothek in der Stadt Bryne, in der Haaland aufgewachsen ist.

Eine Bedingung hat der Fussballstar von Manchester City aber gestellt. «Ich möchte, dass das Buch immer offen ausliegt, damit man über die lesen kann, die aus meiner Heimat, aus Bryne und Jæren, stammen», zitiert die Kommune Haaland. Es falle nämlich leichter, Lust aufs Lesen zu bekommen, wenn man sich in den beschriebenen Personen wiedererkenne. «Ich lebe meinen Traum, aber der ist leider nur wenigen vorbehalten. Ich habe gesehen, wie Bücher vielen Menschen ermöglichen, zu träumen und ihre Träume zu verwirklichen.»

Mit dem Buch soll im kommenden Schuljahr ein Lesewettbewerb an Schulen in der Kommune verbunden sein. Der Preis: ein Besuch des Osloer Fussballstadions Ullevaal zu einem Spiel mit Haaland und der norwegischen Nationalmannschaft. (sda/dpa)

Mehr zum Thema Literatur:

14 Kinderbücher, in denen es sich zu leben lohnt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kein Kinderkram: Für diese 9 Kinderbücher bist du nie zu alt!
1 / 11
Kein Kinderkram: Für diese 9 Kinderbücher bist du nie zu alt!
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben drei der beliebtesten Dark Romace-Romane gelesen – Fehler!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Arbeiterinnen werden mit 2 Dollar pro Stunde bezahlt, um OnlyFans-User anzumachen
Auf der Plattform OnlyFans, die für erotische Inhalte bekannt ist, glauben Abonnenten, direkt mit ihren Lieblings-Creatorinnen zu schreiben. Doch laut einer Untersuchung von BBC werden viele private Nachrichten in Wirklichkeit von anonymen, schlecht bezahlten Arbeitskräften verfasst, die am anderen Ende der Welt sitzen.
Wenn ein OnlyFans-Abonnent einer Creatorin schreibt, stellt er sich oft vor, mit der Person zu chatten, die auf den Fotos zu sehen ist, von denen er träumt. Er ist bereit, immer wieder Geld auszugeben, um diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Doch dass die Creatorin mit ihm schreibt, ist nicht immer der Fall.
Zur Story