Nächster Asterix-Band spielt in Portugal

Der nächste Asterix-Band spielt in Portugal: «Ich hatte Lust auf ein Land mit viel Sonne, in dem Asterix noch nie war », sagte Comic-Autor Fabcaro am Montag.

Die Asterix-Comicserie geht weiter. Bild: keystone

Anlass der Reise sei der Hilferuf eines Portugiesen, der in dem 1971 erschienenen Band «Die Trabantenstadt» eine Nebenrolle spielte. Es wird der zweite Band von Texter Fabcaro und der siebte des Zeichners Didier Conrad. Die beiden hatten zuletzt 2023 das Album «Die Weisse Iris» veröffentlicht.

Die Bewohner Lusitaniens, wie Portugal zur Römer-Zeit hiess, leiden in dem neuen Asterix-Band ebenfalls unter römischer Besatzung und wenden sich deswegen an die beiden Gallier.

Der 41. Asterix-Band erscheint Ende Oktober in einer Startauflage von fünf Millionen. «Asterix» ist der erfolgreichste französische Comic und wurde in mehr als 110 Sprachen und Dialekte übersetzt. Seit Beginn der Serie 1959 wurden 400 Millionen Exemplare verkauft. (dab/sda/afp)