Auch dieses Jahr wurden wieder die besten Pressefotos der Welt gekürt. world press photo

«Geschichten prägen Schlagzeilen»: Das sind die besten Pressefotos 2026

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«World Press Photos» hat auch dieses Jahr wieder die besten Pressefotos des Jahres publiziert. Dabei wurden aus über 57'000 Fotos von über 3700 Fotografinnen und Fotografen aus 143 Ländern die besten Bilder ausgesucht. Das beste Foto wird am 23. April gekürt.

«Unter den prämierten Arbeiten finden sich Geschichten, die Schlagzeilen geprägt haben, ebenso wie solche, die weitgehend unbeachtet geblieben sind; sie reichen von Konflikten und Krisen bis hin zu Resilienz, Widerstand und kulturellen Traditionen», heisst es in einer Pressemitteilung.

Klicke dich hier durch die Galerien.

Nord- und Zentralamerika 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika) «Columbia University Pro-Palestine Protests» von Alex Kent, New York Times

Die Barnard-College-Absolventin Jesse Pearce wird vor der Abschlussfeier der Columbia University festgenommen. Gemeinsam mit derzeitigen Studierenden protestierten Absolventen gegen die anhaltenden finanziellen Verbindungen der Hochschule zu Israel. quelle: alex kent/world press photo

Südamerika 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (Südamerika) «A Territory of Hope» von Priscila Ribeiro, Freelance

Sandra Mara Siqueira ruht sich zusammen mit ihren Enkelkindern, Micael, Davi, Ana Flávia und Vitória, in Colombo, Paraná, Brasilien, aus. Die Familie lebt seit 2013 in der Siedlung Parque dos Lagos und strebt eine Landlegalisierung an, um den Zugang zu grundlegender Infrastruktur zu gewährleisten. ... Mehr lesen quelle: priscila ribeiro/world press photo

Afrika 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (Afrika) «When Giants Fall» von Halden Krog, Daily Mail

Professionelle Jäger erschiessen eine Elefantenfamilie, die im Sango Wildlife Conservancy im Savé Valley Conservancy in Simbabwe zur Bestandsreduktion ausgewiesen wurde. quelle: halden krog/world press photo

Europa 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (Europa) «Russian Attack on Kyiv» von Evgeniy Maloletka, AP

Valeria Syniuk (65) sitzt neben ihrem schwer beschädigten Haus in Kiew. Sie schlief, als eine russische Rakete das Gebäude gegenüber von ihrem zerstörte. quelle: evgeniy maloletka/world press photo

West-, Zentral- und Südasien 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (West-, Zentral- und Südasien) «Nepal’s Gen Z Uprising» von Narendra Shrestha, EPA Images

Feuer und Rauch hüllen den Singha Durbar ein, nachdem Demonstranten den Regierungskomplex während gewalttätiger Demonstrationen in Kathmandu, Nepal, gestürmt und in Brand gesetzt hatten. quelle: narendra shrestha/world press photo

Asien-Pazifik und Ozeanien 1 / 9 Die besten Pressefotos 2026 (Asien-Pazifik und Ozeanien) «Bondi Beach Terror Attack» von Edwina Pickles, The Sydney Morning Herald

Ein sichtlich erschütterter Polizist beugt sich über die Leichen von Boris und Sofia Gurman. Die Gurmans, die nur noch wenige Wochen von ihrem 35. Hochzeitstag entfernt waren, kamen bei dem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney, Australien, ums Leben, als sie versuchten, einen der Schützen zu entwaffnen. ... Mehr lesen quelle: edwina pickles/world press photo

(ome/lak)