Vier Tage für das perfekte Foto: Tanzender Gorilla gewinnt Comedy Wildlife Awards
Vier Tage habe es gedauert, bis die Gruppe um Mark Meth Cohn im Virunga-Gebirge in Ruanda auf eine Gorilla-Familie stiess. Deren jüngere Mitglieder zeigten sich übermütig und verspielt, wie der Brite von Comedy Wildlife Photo zitiert wird. Besonders ein junges Männchen fiel auf: Es machte Pirouetten, Lufttritte und purzelte herum. Genau in diesem Moment drückte Meth Cohn auf den Auslöser.
Nachdem es der Brite im vergangenen Jahr bereits in die Finalrunde geschafft hatte, war sein Ziel dieses Jahr zu gewinnen. Und dieser Gesamtsieg ist ihm nun gewiss. Seine Geduld hat sich ausgezahlt. Der Gewinner erhält nicht nur Ruhm und Ehre, sondern darf sich auch über eine einwöchige Safari-Tour in Kenya freuen.
Doch nicht nur der Brite darf sich freuen. Auch andere Fotografinnen und Fotografen wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die jüngeren Siegerinnen und Sieger dürfen sich über eine neue Kamera freuen, alle anderen erhalten einen Rucksack, um ihr Equipment überallhin transportieren zu können.
Genug gelesen, ihr wollt Bilder sehen! Das sind die Gewinnerfotos:
Gesamtsieger
Mark Meth-Cohn (UK) mit «High Five»
Vögel
Warren Price (UK) mit «Headlock»
Fische und andere Wassertiere
Jenny Stock (UK) mit «Smiley»
Reptilien, Amphibien und Insekten
Grayson Bell (USA) mit «Baptism of the Unwilling Convert»
Dieses Bild gewann auch den Award in der Junior-Kategorie (unter 16 Jahren).
Jugend-Kategorie (unter 25 Jahren)
Paula Rustemeier (DE) mit «Hit the dance floor – foxes in a breakdance battle»
Portfolio
Maggie Hoffman (USA) mit «Digging for Gold»
Video
Tatjana Epp (DE) mit «Surfing heron»
Das waren die anderen Finalisten:
Das Urteil fällte eine 16-köpfige Fachjury. Für sämtliche Final-Bilder kann man nun noch bis im März für den People's Choice Award abstimmen. Der Sieger oder die Siegerin wird am 14. März bekannt gegeben. (vro)