Vier Tage für das perfekte Foto: Tanzender Gorilla gewinnt Comedy Wildlife Awards

Die Gewinnerinnen und Gewinner der Comedy Wildlife Awards stehen fest. Gesamtsieger ist ein britischer Fotograf, dessen Geduld sich nun ausgezahlt hat. Alle Gewinnerfotos im Überblick.

Vier Tage habe es gedauert, bis die Gruppe um Mark Meth Cohn im Virunga-Gebirge in Ruanda auf eine Gorilla-Familie stiess. Deren jüngere Mitglieder zeigten sich übermütig und verspielt, wie der Brite von Comedy Wildlife Photo zitiert wird. Besonders ein junges Männchen fiel auf: Es machte Pirouetten, Lufttritte und purzelte herum. Genau in diesem Moment drückte Meth Cohn auf den Auslöser.

Nachdem es der Brite im vergangenen Jahr bereits in die Finalrunde geschafft hatte, war sein Ziel dieses Jahr zu gewinnen. Und dieser Gesamtsieg ist ihm nun gewiss. Seine Geduld hat sich ausgezahlt. Der Gewinner erhält nicht nur Ruhm und Ehre, sondern darf sich auch über eine einwöchige Safari-Tour in Kenya freuen.

Doch nicht nur der Brite darf sich freuen. Auch andere Fotografinnen und Fotografen wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die jüngeren Siegerinnen und Sieger dürfen sich über eine neue Kamera freuen, alle anderen erhalten einen Rucksack, um ihr Equipment überallhin transportieren zu können.

Genug gelesen, ihr wollt Bilder sehen! Das sind die Gewinnerfotos:

Gesamtsieger

Mark Meth-Cohn (UK) mit «High Five»

Mit diesem Bild holte sich Mark Meth-Cohn den Sieg. Bild: Mark Meth-Cohn/Nikon Comedy Wildlife

Vögel

Warren Price (UK) mit «Headlock»

Ein etwas anderer Schwitzkasten. Bild: Warren Price/Nikon Comedy Wildlife

Fische und andere Wassertiere

Jenny Stock (UK) mit «Smiley»

Bitte lächeln! Bild: Jenny Stock/Nikon Comedy Wildlife

Reptilien, Amphibien und Insekten

Grayson Bell (USA) mit «Baptism of the Unwilling Convert»

Wird hier ein Frosch getauft? Bild: Grayson Bell/Nikon Comedy Wildlife

Dieses Bild gewann auch den Award in der Junior-Kategorie (unter 16 Jahren).

Jugend-Kategorie (unter 25 Jahren)

Paula Rustemeier (DE) mit «Hit the dance floor – foxes in a breakdance battle»

Wenigstens fiel er wohl weich. Bild: Paula Rustemeier/Nikon Comedy Wildlife

Portfolio

Maggie Hoffman (USA) mit «Digging for Gold»

Graben,... Bild: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife

...begutachten,... Bild: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife

...beurteilen... Bild: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife

...und... naja. Bild: Maggie Hoffman/Nikon Comedy Wildlife

Video

Tatjana Epp (DE) mit «Surfing heron»

Video: watson/Tatjana Epp/Nikon Comedy Wildlife

Das waren die anderen Finalisten:

Das Urteil fällte eine 16-köpfige Fachjury. Für sämtliche Final-Bilder kann man nun noch bis im März für den People's Choice Award abstimmen. Der Sieger oder die Siegerin wird am 14. März bekannt gegeben. (vro)