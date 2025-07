Usher sagt komplette Tour ohne Begründung ab

Der US-Sänger Usher befindet sich auf seiner sechsten Welttournee. Bild: keystone

Ohne Begründung: Usher sagt komplette Tour ab



Usher befindet sich in diesem Jahr auf seiner sechsten Welt-Tournee. Im Rahmen seiner «Past Present Future»-Tour legte er auch Stopps in Berlin ein. Nun gibt es eine Nachricht, die für grossen Frust sorgt. Denn seine kommenden Termine werden nicht stattfinden.

Imke Gerriets / watson.de

Mit seiner «Past Present Future»-Tour soll vor allem das jahrzehntelange musikalische Schaffen von Usher auf die Bühne gebracht werden. Dabei geht es neben seinen grössten Hits auch um die Anfänge seiner Karriere. «You Make Me Wanna...» war 1997 seine erste Nummer-eins-Platzierung.

Im Rahmen seiner Tour wurde er auch Anfang Mai in Berlin gefeiert, hier gab es gleich mehrere Auftritte von ihm. Doch auch abseits seiner Tour sorgte er zuletzt für Aufsehen.

Der Sänger war nämlich einer der Gäste von der Bezos-Hochzeit und reist dafür nach Venedig. Gut gelaunt präsentierte er sich auf Aufnahmen und feierte mit anderen hochkarätigen Stars wie Orlando Bloom oder Sydney Sweeney. Umso überraschender kommt jetzt die Nachricht, dass Usher seine Tour absagt.

Usher cancelt alle Termine für Tourstopp in Australien

Die «Daily Mail» berichtet jetzt, dass Usher die geplanten Konzerte für November und Dezember gecancelt hat. Im Rahmen seiner Tour hätte er eigentlich in Australien zwölf Konzerte gespielt, sechs davon in Melbourne und sechs weitere in Sydney. Doch dazu wird es jetzt nicht mehr kommen.

Die Fans sollen darüber am 4. Juli von der Plattform «Tickethek» informiert worden sein. Besonders bitter ist allerdings, dass die Absage ohne Begründung angekündigt wurde.

In der Nachricht habe nämlich lediglich gestanden: «Der Veranstalter der Australien-Tour von Usher muss leider mitteilen, dass die für November/ Dezember geplanten Shows nicht mehr stattfinden werden.» Und weiter: «Alle gekauften Tickets erhalten eine volle Rückerstattung.»

Fans fordern vom Sänger eine Erklärung

Der 46-Jährige hätte seit über einem Jahrzehnt in Down Under wieder als Headliner auf der Bühne stehen sollen. 2011 trat er im Rahmen seiner «OMG Tour» zuletzt als alleiniger Künstler in Australien auf.

Ein Statement vom Veranstalter Live Nation steht bisher zur jüngsten Absage noch aus. Zuvor trat er in den USA, Europa und Grossbritannien auf. Der Megastar hat sich bislang selbst nicht auf seinen Social-Media-Accounts zu Wort gemeldet und erklärt, was hinter den gecancelten Terminen steckt.

Auf seiner Homepage findet sich allerdings noch der Verweis auf die australischen Tourtermine, klickt man jedoch auf den Button sind alle Daten bereits verschwunden. Unter seinem jüngsten Instagram-Beitrag gibt es derweil viele wütende Kommentare.

Eine Nutzerin schreibt: «Warum wurde die Australien-Tour so weit im Voraus abgesagt? Ich habe ewig darauf gewartet, dich bei einem Konzert zu sehen.» Ein anderer Unser sagt: «Keine Erklärung, nichts! Habe mich so darauf gefreut und jetzt bin ich untröstlich.» Viele Fans fordern vom Sänger eine Erklärung.