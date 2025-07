Beim Test wurde unter anderem der Bremsweg auf verschiedenen Fahrbahnen geprüft.

Ganzjahresreifen liegen im Trend – doch die Qualität unterscheidet sich massiv

Bei einem Test von Ganzjahresreifen hat der TCS grosse Unterschiede festgestellt. Vier Modelle kann er nicht empfehlen.

Mehr «Leben»

Ganzjahresreifen sind praktisch, weil Autofahrerinnen und -fahrer nicht jedes halbe Jahr die Pneus wechseln müssen. In Städten, wo es selten Schnee gibt, gewinnen sie zunehmend an Beliebtheit. Doch bei der Qualität zeigen sich markante Unterschiede, wie ein Test des Touring Clubs Schweiz zeigt.

Er hat 16 Reifen der Grösse 225/45 R17 getestet, die bei Kompakt- und Mittelklassewagen üblich sind. Insgesamt wurden die Reifen auf 19 Kriterien untersucht. Dabei kam es auch zu einem Novum.

Die Hauptkriterien im Test waren die Fahrsicherheit und die Umweltverträglichkeit. Darunter fallen etwa das Bremsverhalten, die Stabilität auf den Strassen bei verschiedenen Verhältnissen, Rollgeräusche, Treibstoffverbrauch oder Verschleiss.

Beim Bremstest kam es zu erheblichen Unterschieden. Der Unterschied bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 100 km/h zwischen dem kürzesten und längsten Bremsweg bei trockener Fahrbahn beträgt 7,3 Meter. In dem Moment, in dem ein Auto mit den besten Reifen also zum Stillstand kommt, fährt eines mit den schlechtesten Reifen noch 40 km/h und kommt erst 7,3 Meter weiter zum Stillstand.

Ergebnis Bremstest Bild: TCS

Sobald die Fahrbahn nass ist, zeigen sich im Test deutliche Unterschiede.

Bild: TCS

Bei Schnee auf der Fahrbahn ist der Unterschied noch grösser: Während der Pirelli Cinturato All Season SF3 bei trockener Fahrbahn den kürzesten Bremsweg hat, schneidet er bei schneebedeckter Fahrbahn schlechter ab. Allerdings unterscheiden sich die Bremswege hier mit einer Ausnahme lediglich um 0,8 Meter.

Bild: TCS

Doch auch bei der Lebensdauer zeigen sich deutliche Unterschiede. Der beste Reifen hält doppelt so lange durch wie derjenige, der am schlechtesten abschnitt.

Ergebnis Lebensdauer Bild: TCS

Kombiniert wurden die Ergebnisse bezüglich Sicherheit und Langlebigkeit. Daraus wurde das Endresultat erstellt. Am besten schnitt dabei der Reifen Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 ab. Ebenfalls «sehr empfehlenswert» sind Continental AllSeasonContact 2, Pirelli Cinturato All Season SF 3 und Bridgestone Turanza All Season 6. Es ist das erste Mal in der Geschichte des TCS, dass vier Ganzjahresreifen-Modelle als «sehr empfehlenswert» eingestuft würden, heisst es in der Mitteilung.

Bild: TCS

Bei vier Modellen führten die Tests zu einem unbefriedigenden Resultat. CST Medallion All Season ACP1, APlus AS909, Arivo Carlorful A/S und Petlas Multi Action PT565 werden als nicht empfehlenswert eingestuft.

Beim Bremstest landeten zwei dieser Modelle auf den hinteren Rängen, drei davon auf den mittleren. Bei der Lebensdauer landete der APlus AS909 zwar auf Platz 3, dennoch konnte er am Schluss nicht überzeugen.