Sänger Faber sagt wegen Not-OP komplette Tour ab

Sorge um den Schweizer Sänger Faber: Der 30-jährige Musiker hat seinen Fans am Freitag von einer kurzfristigen Operation berichtet – und unschönen Konsequenzen.

Er gilt als einer der spannendsten Singer-Songwriter der Schweiz: Julian Pollina, besser bekannt als Faber. In diesem Jahr hat er ein neues Album produziert. Nächstes Jahr soll es erscheinen – doch aus Promo-Zwecken hatte Faber auch eine Tour geplant. «Meine Liebsten, ich habe ein neues Album gemacht und ich bin überglücklich. Es heisst Addio und erscheint am 09.02.2024», kündigte er kürzlich an.

Weiter hiess es von ihm: «Seit jeher ist live spielen mein Allerliebstes. Deswegen machen wir eine kleine Tour und spielen euch das Album diesen Oktober schon mal vor. So können wir Addio gemeinsam so entdecken wie es gedacht ist, am Stück und Auge in Auge.»

«Keine bleibenden Schäden. Zum Glück»

Doch daraus wird nun nichts. Faber hat seine Tour komplett abgesagt – und das aus einem offenbar besorgniserregenden Grund. Der Sänger musste sich einer Notoperation unterziehen. Das gab er am Freitagabend auf seinem Instagram-Account bekannt. Seinen rund 120'000 Followern sagte er: «Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich musste leider notfallmässig operiert werden. Wird alles wieder. Keine bleibenden Schäden. Zum Glück.»

Dazu zeigte er ein Selfie von sich aus dem Krankenhaus. Im Hintergrund ist ein Tropf zu sehen, ausserdem scheint Faber ein Klinikhemd zu tragen. Er wirkt angeschlagen, schaut hinter seiner Brille mit müden Augen und zerzaustem Haar in die Kamera.

Laut dem 30 Jahre alten Züricher leide er sehr unter diesem Vorfall und der Entscheidung, die Tour abzusagen: «Es bricht mir das Herz. Die bevorstehende Tour müssen wir leider verschieben. Wir müssen auf ärztlichen Befund warten, um abschätzen zu können, wann ich wieder Konzerte spielen darf.»

Die Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz hätte am 1. Oktober in München starten sollen und hätte am 31. Oktober mit einem Konzert im schweizerischen Rubigen bei Bern zu Ende gehen sollen.