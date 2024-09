H.P. Baxxter hat auf dem Weg an ein Schweizer Festival ein Crewmitglied verloren. Bild: DPA

Scooter trauert um Crewmitglied Seb – er verstarb auf dem Weg nach Spiez BE

Die Musiker machen traurige Nachrichten publik: Ihr langjähriger Wegbegleiter Seb ist unerwartet verstorben. Mit bewegenden Worten nimmt Scooter Abschied.

Jennifer Doemkes / t-online

Ein Artikel von

Mit «Hyper Hyper» landete Scooter 1994 einen Mega-Hit, der die Musiker weltweit bekannt machte. 30 Jahre und rund 30 Millionen verkaufte Tonträger später steht Gründungsmitglied H.P. Baxxter mit mittlerweile neuen Bandkollegen noch immer auf der Bühne. Seit Mitte Mai tritt er gemeinsam mit Jay Frog und Marc Blou vor allem auf Festivals in ganz Europa auf.

Mitten in der laufenden Tour muss das Techno-Trio nun einen schweren Verlust verkraften: Ein langjähriges Crewmitglied von Scooter ist gestorben. «Wir haben leider traurige Nachrichten», heisst es in einer Mitteilung, die die Band auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilte. «Einige von euch haben bereits auf dem Seaside- und Summerdays-Festival mitbekommen, dass inmitten unserer Crew ein tragischer Vorfall stattgefunden hat», schreibt Scooter.

Passiert ist die Tragödie auf dem Weg nach Spiez BE. Dies berichtet Nau.ch. Wie Seaside-Chef Philippe Cornu gegenüber dem Nachrichtenportal sagt, kam die Crew der Band morgens per Nightliner-Car im Berner Oberland an.

«Dort mussten sie feststellen, dass ihr Kollege im Schlaf gestorben war», so Cornu.

Scooter trauert um ein Crew-Mitglied. bild: instagram

«Wir sind schockiert, erschüttert und tief getroffen»

«Plötzlich und völlig unerwartet wurde unser grossartiger Backliner Seb aus dem Leben gerissen. Unsere Crew und wir selbst sind schockiert, erschüttert und tief getroffen», teilen die Musiker mit und sprechen den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus. In ihrer Story posten sie zudem ein Bild von einem ihrer jüngsten Auftritte, bei dem sie an ihr Crewmitglied erinnern. «Danke Seb. Wir lieben dich. Ruhe in Frieden» ist auf dem Bildschirm hinter der Bühne zu lesen.

Darunter steht das Geburts- sowie Todesdatum des Backliners. Demnach starb Seb am vergangenen Freitag, dem 30. August, im Alter von nur 40 Jahren. Details zur Todesursache werden nicht genannt, doch «um Vorfälle dieser Art präventiv zu vermeiden», verweist Scooter in dem Post auf die Organisation «Herzstiftung».

Das lässt darauf schliessen, dass Seb an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben ist. «Seb, wir werden dich in unseren Herzen mit uns tragen», schliesst Scooter den traurigen Post ab und appelliert an die Fans: «Passt auf euch auf!»