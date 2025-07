K-Pop-Band startet mit nordkoranischen Mitgliedern durch

Ob die Menschen in Nordkorea die Musik von 1Verse jemals hören können, ist fraglich. In Nordkorea sind die Strafen für den Konsum und die Verbreitung von K-Pop seit 2020 ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wird. Ein Video, das BBC vorliegt und vermutlich im Jahr 2022 gedreht wurde, soll zwei Teenager zeigen, die öffentlich zu 12 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden seien, weil sie K-Pop-Videos angesehen und verbreitet hatten. (kek)

Die zwei Nordkoreaner können nun das machen, was sie in ihrem Heimatland nicht konnten: Reisen und fremde Kulturen kennenlernen.

Seok, der schon in Nordkorea als Kind Fussball spielte, wurde in Südkorea fast ein Profi. Bei dem Sport wurde er auch entdeckt. Anders als sein Bandkollege kannte Seok vor seiner Flucht nach Südkorea einige K-Popsongs durch geschmuggelte USB-Sticks und SD-Karten: «Ich kam nicht dazu, sie oft zu hören, denn das ist illegal in Nordkorea», sagte er in einem Interview. Grund für das Verbot ist der Versuch von Nordkorea, den Einfluss der südkoreanischen Kultur zu stoppen.

Die Familie flüchtete nach Südkorea, wo Hyuk in einer Fabrik arbeitete. In Seoul wurde er auch von einem Musikmanager gecastet.

Der US-amerikanische Liedtexter und dreifache Oscar-Preisträger Alan Bergman ist tot. Er starb in der Nacht auf Freitag in seinem Haus in Los Angeles, wie Bergmans Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der vielfach preisgekrönte Songschreiber wurde 99 Jahre alt. Er habe in den letzten Monaten Atemwegsbeschwerden gehabt, aber bis zum Ende Lieder geschrieben, hiess es in der Mitteilung. 2022 war seine Ehefrau, Liedtexterin und Komponistin Marilyn Bergman, mit 93 Jahren gestorben.