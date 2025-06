Kim Jong-un mit seiner Tochter Ju-ae bei der Eröffnung. Bild: keystone

Kim Jong-un eröffnet seinen neuen Wasserpark in Nordkorea

Fotos zeigen den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un und seine Tochter bei der Einweihung eines Wasserparks. Dieser ist Teil eines neuen Mega-Projekts für Touristen.

Am Dienstag weilte der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un in der Stadt Wonsan an der Ostküste Nordkoreas. Grund dafür war die Eröffnung und Einweihung eines grossen Wasserparks. Begleitet wurde Kim von seiner Tochter Ju-ae.

Kim Jong-un bi der Eröffnung des Wasserparks. Bild: keystone

Der Wasserpark ist Teil des neuen Touristengebiets «Wonsan Kalma». Dieses soll 22'000 Besucher beherbergen können. In dieses Projekt investierte Kim mehrere Milliarden. Für inländische Gäste soll das Gebiet ab dem 1. Juli 2025 öffnen. Von Urlaubern und Besuchern aus dem Ausland war bisher nicht die Rede.

Kim Jong-un posiert an einem Strand bei seinem neuen Milliardenprojekt. Bild: keystone

Auch an der Zeremonie dabei war der russische Botschafter. Vor kurzem wurde die erste russische Touristengruppe im Land empfangen, seit Nordkorea während der Corona-Pandemie seine Grenzen geschlossen hatte. Erst seit 2023 öffnet Nordkorea seine Grenzen schrittweise wieder.

Kim Jong-un, seine Frau und seine Tochter, mit Ausblick auf das Touristen-Ressort in Wonsan. Bild: keystone

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) warnt bei Reisen nach Nordkorea vor diversen Faktoren.

«Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel sind hoch. Bestimmte Ereignisse wie Raketentests und Militärmanöver können die Sicherheitslage kurzfristig beeinflussen», heisst es auf der Seite des EDA. Weiter könnten auch Versorgungsengpässe von Gütern des täglichen Bedarfs (inklusive Medikamente und medizinisches Material) nicht ausgeschlossen werden.

In Nordkorea sind ausschliesslich geführte und durch das staatliche Reisebüro organisierte Reisen möglich. Reisende werden ausserhalb spezieller Zonen stets durch eine offizielle Reiseleitung begleitet und können sich nicht unabhängig von dieser bewegen. (nib)