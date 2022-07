«Wir gingen auf die Suche nach uns selbst als die Band, die wir irgendwie schon immer waren. Einfach aus Spass musizierten wir und lernten einige alte Lieder. Schon bald begannen wir den mysteriösen Prozess des Liederbauens. Ein wunderschönes bisschen Chemie, das uns auf unserem Weg bereits hunderte Male begegnet ist.



Als wir dann in den Sog von Sound und Vision gerieten, machten wir einfach weiter. Wenn sich die Zeit in den elastischen Hosenbund einer zu grossen Unterhose verwandelt, gibt es keinen Grund, mit dem Schreiben und Rocken aufzuhören. Das Ganze hat sich wie ein Traum angefühlt.



Als alles gesagt und getan war, hat unsere launische Liebe zueinander und die Magie unserer Musik uns mit so viel Songs beglückt, dass wir gar nicht wussten, was damit anzufangen. Wir haben es jetzt herausgefunden.



Wir haben zwei Doppelalben veröffentlicht, Rücken an Rücken. Das Zweite ist locker so bedeutend wie das Erste, oder umgekehrt. ‹Return of the Dream Canteen› ist alles, was wir sind und jemals sein wollten. Es ist vollgepackt. Gemacht mit dem Blut unserer Herzen, hochachtungsvoll, The Red Hot Chili Peppers.»