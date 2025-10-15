recht sonnig12°
DE | FR
burger
Leben
Musik

Taylor Swift bricht in der Schweiz alle Charts-Rekorde

Taylor Swift bricht in der Schweiz alle Charts-Rekorde

15.10.2025, 14:45

Mit «The Life Of A Showgirl» belegt Taylor Swift in den Schweizer Album-Charts Platz eins. In der Single-Hitparade belegt der US-Superstar gleich alle drei obersten Positionen. Damit bricht sie jegliche Rekorde, wie Universal Music am Mittwoch mitteilte.

This album cover image released by Republic Records shows &quot;The Life of a Showgirl&quot; by Taylor Swift. (Republic Records via AP) Music - Taylor Swift
So sieht das Album von Taylor Swifts neuem Album aus.Bild: keystone

Mit den Single-Tracks «The Fate Of Ophelia», «Opalite» und «Elizabeth Taylor», hat sich Swift aus dem Stand auf den Plätzen eins bis drei festgesetzt. Das habe bislang noch keine Künstlerin geschafft und sei gemäss Chart-Reglement auch nicht zu übertreffen, hiess es.

Das Album «The Life Of A Showgirl» wurde gemäss Mitteilung am Tag der Veröffentlichung am 3. Oktober über eine Million mal gestreamt. Während des Release-Wochenendes seien alle 12 Tracks aus dem Album in den Top 12 Spotify aufgetaucht. Und auch beim Verkauf von Vinyl-Platten liege Swift ganz vorne.

Swiftie vs. Non-Swiftie: Unsere Meinung zu «The Life of a Showgirl»

Die Schweiz reiht sich damit in den Rekordreigen anderer Staaten ein. Vergangene Woche wurden vergleichbare Superlative unter anderem aus Deutschland und aus den USA vermeldet. (dab/sda)

Mehr aus der Musikwelt:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Hamas übergab falsche Leiche +++ Präsident Abbas verurteilt Hinrichtungen
3
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
4
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
4
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
5
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Höchster Anstieg der CO₂-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Aufzeichnungen
3
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
4
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
5
Drama!? Dorothee Elmigers Buchpreis-Siegerbuch ist nicht erhältlich
Schweizerin verpasst Endrunde des Street-Dance-Weltfinales in LA
Die Schweizerin Sheila Silva hat es am Weltfinale im Street Dance nicht in die Endrunde der besten 16 Tänzerinnen geschafft. Im Finale in Los Angeles gewann in der Nacht auf Sonntag die Niederländerin Jaïra Joy. Das nächste Weltfinale wird 2026 in Zürich ausgetragen.
Zur Story