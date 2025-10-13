wechselnd bewölkt12°
Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

Taylor Swift kündigt Mini-Dokuserie und Konzertfilm an

13.10.2025, 18:2213.10.2025, 18:22
FILE - Taylor Swift performs at the Monumental stadium during her Eras Tour concert in Buenos Aires, Argentina, Nov. 9, 2023. (AP Photo/Natacha Pisarenko, File) Taylor Swift
Taylor Swift führt ihre Marketingkampagne weiter: Bald werden im Kino ein Dokufilm und Konzertfilm zu sehen sein.Bild: keystone

Gerade erst hat Taylor Swift ein neues Album veröffentlicht – jetzt dürfen sich Fans auf die nächsten Highlights der US-Musikerin freuen.

Die US-Sängerin Taylor Swift hat eine neue Mini-Dokuserie und einen neuen Konzertfilm angekündigt. Beides werde ab dem 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+ zu sehen sein, teilte die 35-jährige Musikerin via Instagram mit.

Bei dem Film «Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show» handele es sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024.

Die Serie «The End of an Era» zeige Aufnahmen hinter den Kulissen der Tour. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen.

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album «The Life Of A Showgirl» veröffentlicht. (sda/dpa)

Mehr dazu:

Swiftie vs. Non-Swiftie: Unsere Meinung zu «The Life of a Showgirl»
