Marius Baer geht für die Schweiz an den ESC

Von der Strasse zum ESC: Marius Baer geht für die Schweiz an den grössten Musikwettbewerb

Der Appenzeller Marius Baer nimmt für die Schweiz am Eurovision Song Contest teil. Der 28-Jährige geht mit dem Song «Boys Do Cry» auf Punktejagd. Der ESC findet in diesem Jahr in Turin statt.

«Boys Do Cry» hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, ich habe so Bock drauf! Es ehrt mich, die Schweiz am ESC in Turin zu repräsentieren und damit in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon’s Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt!», freut sich Bear.

Die Karriere des Appenzellers beginnt auf der Strasse. Der gelernte Baumaschinenmechaniker tourt 2016 als Strassenmusiker durch Deutschland und die Schweiz. Später zieht es ihn nach New York und London. 2019 kommt sein erstes Album auf den Markt. Im selben Jahr gewinnt er den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Talent».

Musikerinnen und Musiker waren eingeladen, ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am «Eurovision Song Contest» 2022 in Italien einzureichen. Den Schweizer Beitrag bestimmten ein 100-köpfiges Zuschauerpanel und eine 20-köpfige internationale Fachjury. In einem mehrstufigen Verfahren bewerteten sie die Einsendungen sowie die Künstlerinnen und Künstler. Wie bei den internationalen «ESC»-Shows zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Das erste Halbfinale mit der Schweiz geht am 10. Mai über die Bühne, das zweite Halbfinale am 12. Mai und das Finale am 14. Mai 2022 (live auf SRF 1). Nach dem Sieg Italiens im letzten ESC findet der grösste Musikwettbewerb dieses Jahr in Turin statt.

Mehr in Kürze ...