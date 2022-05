Kendrick Lamars neues Album ist endlich da – und spaltet die Gemüter

Der US-Rapper Kendrick Lamar hat ein neues, von manchen lang ersehntes Album herausgebracht – das meint die Hip-Hop-Szene dazu.

Fünf schier endlos scheinende Jahre mussten sich seine Fans gedulden, nun ist es endlich da: Kendrick Lamars 5. Studio-Album «Mr. Morale & The Big Steppers». Bereits einige Stunden nach dem Release wird heiss diskutiert über Sinn oder eben Unsinn des Hypes um den Rapper.

«Mr. Morale & The Big Steppers» umfasst 18 Lieder und etliche interessante Features mit Künstlern wie Summer Walker, Ghostface Killah, seinem Cousin Baby Keem, Sampha oder Amanda Reifer. Ebenfalls zu hören ist die Stimme des Autors Eckhart Tolle, der durch seine spirituellen Bücher bekannt wurde – der gebürtige Deutsche führt als eine Art Erzähler durch das ganze Album.

An den verschiedenen Tracks haben namenhafte Produzenten wie Pharrell Williams (Mr. Morale), The Alchemist und Bekon (We cry together) und Beach Noise mitgewirkt.

Coverbild: Kendrick zusammen mit seiner Verlobten Whitney Alford und seinen zwei Kindern. Bild: Screenshot

Auf dem Albumcover ist Kendrick zusammen mit seiner langjährigen Partnerin und Verlobten Whitney Alford und seinen zwei Kindern zu sehen. Whitney Alford ist auch auf dem Lied «We cry together» als Erzählerin zu hören.

In «We cry together» hört man wie sich Kendrick und die Schauspielerin Taylour Paige auf vulgäre Art und Weise anschreien: Der immer intensiver werdende Beziehungsstreit wird von einem Piano begleitet.

Roh, ehrlich und geradeaus

Auf seinem neuen Album reflektiert Lamar sich selbst und die Welt um ihn herum: Die Texte sind pointiert, provokant und sehr gesellschaftskritisch. Er thematisiert seine Kindheit, seine Traumata, Transphobie, Rassismus und strukturelle Armut in Amerika.

Mit seinem Talent für Lyrik hat Kendrick für sein letztes Album «DAMN.» 2018 als erster Rapper einen Pulitzer-Preis erhalten. Im gleichen Jahr wurden das Album und die darauf erschienenen Lieder «Humble» und «Loyalty» zudem mit fünf Grammys ausgezeichnet.

Kendrick Lamar hat angekündet, dass dies sein letztes Album mit dem Label «Top Dawg Entertainment» sein wird. Über einen neuen Plattendeal ist jedoch bisher nichts bekannt. Mit seinem eigenen Label «pgLang», dass er 2020 zusammen mit seinem Geschäftspartner und Freund Dave Free gegründet hat, soll er jedoch an kreativen und kommerziellen Projekten arbeiten – wie beispielsweise am Musikvideo zu «The Heart Part 5» oder einer neuen Linie «Converse»-Sneakers.

