Oasis-Wahnsinn geht weiter – Ticketpreise explodieren und Band warnt

Der Verkauf für die Tickets zur Oasis-Reunion-Tour hat begonnen. Die Band musste bereits reagieren, nachdem überteuerte Karten angeboten wurden.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Noel (links) und Liam Gallagher von Oasis während eines Konzerts in Vancouver 2008. Bild: keystone

Oasis-Fans haben sich am Samstagmorgen um Tickets für die 2025 stattfindende Reunion-Tour der Band gerissen. In der Verkaufsphase für die 17 Konzerte der Band kam es zu einem gigantischen Ansturm. In den sozialen Medien berichteten einige Interessenten zunächst auch von technischen Problemen auf den offiziellen Websites, die die Karten anboten.

Die Band hatte zuvor bereits vor dem Weiterverkauf von Tickets zu überhöhten Preisen für ihre Comeback-Tour gewarnt. Einige Karten waren innerhalb weniger Minuten nach dem Vorverkauf für Tausende von Pfund angeboten worden – eine begrenzte Anzahl von Fans konnte bereits am Freitagabend während eines dreistündigen Zeitfensters Tickets kaufen.

Tickets könnten Gültigkeit verlieren

Kurz darauf wurden Karten im Internet für mehr als 7'000 Euro angeboten, etwa das 40-fache des Werts einer Stehplatzkarte. Oasis forderten ihre Fans auf, die Tickets nicht zu höheren Preisen auf Websites weiterzuverkaufen, die nicht mit dem Veranstalter verbunden sind, solche Eintrittskarten könnten ihre Gültigkeit verlieren, heisst es von der Band.

Für die 17 Konzerte im Vereinigten Königreich und in Irland im Juli und August nächsten Jahres sollten britischen Medienberichten voraussichtlich 1,4 Millionen Eintrittskarten zur Verfügung stehen.

Oasis-Legende Gallagher will mit seiner Familie gemütlich essen – bis das passiert Video: watson/lucas zollinger

Noel und Liam Gallagher gründeten Oasis 1991 mit drei Freunden. In den darauffolgenden Jahren mauserte sich die Gruppe zum erfolgreichsten Vertreter des Brit-Pop. Nach anhaltenden Streitigkeiten zwischen den Brüdern erfolgte 2009 schliesslich die Auflösung. Seitdem wurde immer wieder über eine Oasis-Reunion spekuliert – am 27. August 2024 setzte die Gruppe den Gerüchten mit einem Post und den Worten «Das ist es, es passiert» ein Ende. Die angekündigten Konzerte sollen die einzigen in Europa für kommendes Jahr sein, Termine für Auftritte auf anderen Kontinenten sollen jedoch folgen.