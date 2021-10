Robin Thicke soll Emily Ratajkowski beim Dreh zu «Blurred Lines» belästigt haben

Das Model Emily Ratajkowski wurde 2013 mit dem Musikvideo zum Megahit «Blurred Lines» von Sänger Robin Thicke weltberühmt. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den Sänger.

Emily Ratajkowski tänzelte im Jahr 2013 zum Hit «Blurred Lines» an der Seite von Robin Thicke und Pharrell Williams und schaffte so ihren grossen Durchbruch.

In ihrem demnächst erscheinenden Buch «My Body» erhebt die inzwischen 30-jährige Mutter nun schwere Vorwürfe gegen den Sänger Robin Thicke, wie die «New York Post» schon vorab ihrem Buch entnommen hat. Während der Dreharbeiten zu «Blurred Lines» soll er sie an den Brüsten begrapscht haben.

Bild: keystone

«Plötzlich, wie aus dem Nichts, spürte ich die Kühle und Fremdheit der Hände eines Fremden, die meine nackten Brüste von hinten umschlossen», schildert das Model. Instinktiv soll sie zurückgewichen sein und Thicke angeschaut haben. Daraufhin soll der Sänger jedoch nur albern gegrinst haben.

Produzentin bestätigt die Vorwürfe

Die Produzentin des Musikvideos bestätigt den Vorfall gegenüber «The Sunday Times». «Ich erinnere mich an den Moment, als er ihr an die Brüste griff. Eine in jeder Hand. Er stand hinter ihr. Ich schrie: ‹Was zum Teufel machst du da, das war's jetzt! Das Shooting ist vorbei!›», so die Regisseurin Diane Martel.

Ratajkowski berichtet, dass sie nicht so reagiert habe, wie sie das im Nachhinein hätte tun sollen. Ihr Buch wird am 9. November erscheinen. Robin Thicke hat sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen geäussert. (cst)