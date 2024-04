Unveröffentlichte Marvin Gaye Songs in Belgien aufgetaucht

Heute, am 2. April, würde Marvin Gaye seinen 85. Geburtstag feiern. Der Zeitpunkt für die Entdeckung von 66 unveröffentlichten Demo-Songs vor wenigen Tagen ist also perfekt.

1981 lebte der Soul-Künstler vorübergehend im belgischen Ostende im Haus des Musikers Charles Dumolin. Als er in die USA zurückkehrte, hinterliess er Dumolin eine Sammlung Kassetten, die nun im Zuge des Nachlasses des belgischen Komponisten entdeckt wurde.

Bühnenkostüme, Notizbücher und Kassetten

Hinterlassen hat Marvin Gaye den Dumolins neben der Kassettensammlung ausserdem Bühnenkostüme und Notizbücher, die sich nun im Besitz der Familie befinden. Unter den 66 Songs, die sich auf 30 Kassetten verteilen, soll es Lieder geben, die so gut seien, wie sein Welthit «Sexual Healing», der etwa zur gleichen Zeit entstanden ist. Das erklärt der belgische Anwalt und Businesspartner der Familie Dumolins, Alex Trappeniers, gegenüber BBC.

Was nun mit den Aufnahmen geschieht, ist unklar. Laut Alex Trappeniers wäre jedoch eine Veröffentlichung in Zusammenarbeit mit Marvin Gayes drei Kindern denkbar.

Marvin Gaye wurde am 1. April 1984, einen Tag vor seinem Geburtstag, von seinem Vater in seinem Elternhaus in Los Angeles erschossen. Bei einer Auseinandersetzung zückte dieser die «Smith & Wesson», die Marvin ihm zu Weihnachten geschenkt hatte und schoss ihm damit in die Brust. Sein Vater, ein strenggläubiger Prediger, und er gerieten immer wieder aneinander. An diesem Tag wollte Marvin Gaye anscheinend intervenieren, als seine Eltern in einen Streit verwickelt waren. (anb)