Vor ihrer Auszeit war BTS noch bei Joe Biden im Weissen Haus zu Besuch. Bild: imago images

Die grösste Boyband kehrt zurück: Seoul erwartet 260'000 BTS-Fans

Nach vier Jahren Militärdienst kehrt die beliebte Boyband BTS mit einem Konzert in Seoul zurück. Die Stadt rechnet mit mehr als einer viertel Million Fans.

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Darauf haben viele K-Pop-Fans gewartet: das Comeback von BTS. Die sieben Mitglieder mussten eine Zwangspause von der Musik einlegen, da sie für den obligatorischen Militärdienst eingezogen wurden. In Südkorea kannst du dich da auch als Superstar nicht davor drücken.

RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook und j-hope treten am Samstag in Seoul zum ersten Mal seit vier Jahren wieder gemeinsam auf und geben ihr Comeback-Konzert. Das Konzert ist übrigens gratis und der Andrang so gross, dass die Tickets sofort weg waren, schreibt der Guardian.

RM und V haben letzten Sommer ihren Militärdienst abgeschlossen. Bild: imago images

Am Samstag werden rund 260'000 Menschen auf dem Gwanghwamun-Platz erwartet, wo die erfolgreiche K-Pop-Band auftreten wird. Die meisten Fans werden aber das Konzert auf Bildschirmen ausserhalb des Platzes mitverfolgen. Denn auf den abgesperrten Platz passen nur etwa 22'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, so BBC. Die Hotelpreise in Seoul sollen an diesem Wochenende um das Fünffache gestiegen sein.

Vor der Kulisse eines Torbogens aus dem 14. Jahrhundert, der zum Königspalast führt, wird die Band in ihrem einstündigen Auftritt Songs aus ihrem lang erwarteten neuen Album «Arirang» präsentieren, das am Freitagnachmittag erscheint.

Hier wird vor dem Haupttor des Gyeongbokgung-Palasts die Bühne für das Comeback von BTS aufgebaut. Bild: imago images

Die Behörden setzen laut BBC alle verfügbaren Mittel ein: Sie beleuchten Wahrzeichen, tauchen Teile der Stadt in den für die Band typischen Lilaton und setzen rund 7000 Polizeibeamte ein, darunter SWAT-Einheiten, die mit Anti-Drohnen-Systemen ausgestattet sind, um die Menschenmassen auf dem Platz zu kontrollieren.

Kein Konzert in der Schweiz

Im April startet die Welttournee «Arirang» von BTS, in der Schweiz ist allerdings kein Konzert geplant. Fans müssten nach Madrid, Brüssel, London, München oder Paris reisen. Viele der Shows sind bereits ausverkauft.

Wer für das Konzert am Samstag nicht vor Ort ist, kann dieses auf Netflix mitverfolgen. Der Streamingdienst überträgt das einstündige Event bei uns ab 12 Uhr mittags live.

Am 27. März veröffentlicht Netflix ausserdem «BTS: The Return», eine Dokumentation über das Comeback der K-Pop-Band.

(cmu)