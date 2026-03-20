meist klar
DE | FR
burger
Leben
Musik

BTS-Comeback: Seoul erwartet 260'000 Fans für das Netflix-Live-Konzert

May 31, 2022, Washington, DC, United States of America: U.S. President Joe Biden records a video message with members of the K-Pop band BTS on hate crimes against Asian Americans in the Oval Office of ...
Vor ihrer Auszeit war BTS noch bei Joe Biden im Weissen Haus zu Besuch.Bild: imago images

Die grösste Boyband kehrt zurück: Seoul erwartet 260'000 BTS-Fans

Nach vier Jahren Militärdienst kehrt die beliebte Boyband BTS mit einem Konzert in Seoul zurück. Die Stadt rechnet mit mehr als einer viertel Million Fans.
20.03.2026, 19:0020.03.2026, 19:00

Darauf haben viele K-Pop-Fans gewartet: das Comeback von BTS. Die sieben Mitglieder mussten eine Zwangspause von der Musik einlegen, da sie für den obligatorischen Militärdienst eingezogen wurden. In Südkorea kannst du dich da auch als Superstar nicht davor drücken.

RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook und j-hope treten am Samstag in Seoul zum ersten Mal seit vier Jahren wieder gemeinsam auf und geben ihr Comeback-Konzert. Das Konzert ist übrigens gratis und der Andrang so gross, dass die Tickets sofort weg waren, schreibt der Guardian.

Entertainment Bilder des Tages BTS members RM, V discharged from S. Korea military Two members of K-pop group BTS, RM L and V, react after being discharged from the South Korean military after mandato ...
RM und V haben letzten Sommer ihren Militärdienst abgeschlossen.Bild: imago images

Am Samstag werden rund 260'000 Menschen auf dem Gwanghwamun-Platz erwartet, wo die erfolgreiche K-Pop-Band auftreten wird. Die meisten Fans werden aber das Konzert auf Bildschirmen ausserhalb des Platzes mitverfolgen. Denn auf den abgesperrten Platz passen nur etwa 22'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, so BBC. Die Hotelpreise in Seoul sollen an diesem Wochenende um das Fünffache gestiegen sein.

Vor der Kulisse eines Torbogens aus dem 14. Jahrhundert, der zum Königspalast führt, wird die Band in ihrem einstündigen Auftritt Songs aus ihrem lang erwarteten neuen Album «Arirang» präsentieren, das am Freitagnachmittag erscheint.

BTS s upcoming comeback concert, Mar 20, 2026 : The stage for BTS s comeback concert in front of Gwanghwamun, the main gate of Gyeongbok Palace in central Seoul, South Korea. BTS s comeback concert wi ...
Hier wird vor dem Haupttor des Gyeongbokgung-Palasts die Bühne für das Comeback von BTS aufgebaut.Bild: imago images

Die Behörden setzen laut BBC alle verfügbaren Mittel ein: Sie beleuchten Wahrzeichen, tauchen Teile der Stadt in den für die Band typischen Lilaton und setzen rund 7000 Polizeibeamte ein, darunter SWAT-Einheiten, die mit Anti-Drohnen-Systemen ausgestattet sind, um die Menschenmassen auf dem Platz zu kontrollieren.

Kein Konzert in der Schweiz

Im April startet die Welttournee «Arirang» von BTS, in der Schweiz ist allerdings kein Konzert geplant. Fans müssten nach Madrid, Brüssel, London, München oder Paris reisen. Viele der Shows sind bereits ausverkauft.

Wer für das Konzert am Samstag nicht vor Ort ist, kann dieses auf Netflix mitverfolgen. Der Streamingdienst überträgt das einstündige Event bei uns ab 12 Uhr mittags live.

Am 27. März veröffentlicht Netflix ausserdem «BTS: The Return», eine Dokumentation über das Comeback der K-Pop-Band.

Video: YouTube/Netflix

(cmu)

Mehr zu BTS:

Netflix will erstes Konzert der K-Pop-Band BTS live zeigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 19 Künstler mit «EGOT»-Status
1 / 21
Das sind die 19 Künstler mit «EGOT»-Status
Elton John (GBR/1947) – Emmy: 2024, Grammy: 1987, Oscar: 1995, Tony: 2000
quelle: keystone / enric fontcuberta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss Music Awards: Promis beantworten spicy Fragen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wunderschöner Schweizer Film zeigt: Leben nach dem Klimawandel ist möglich
Die Zürcher Regisseurin Jacqueline Zünd fragt sich in ihrem ersten Spielfilm «Don't Let the Sun», wie sich menschliche Kontakte unter der Diktatur der Hitze verändern. Und entscheidet sich gegen die Resignation.
Jonah hat einen harten Job: Er ist Ersatz. Ersatz-Vater, Ersatz-Sohn, Ersatz-Lover, Ersatz-Bulimiker. Man kann ihn buchen, er übernimmt dann die Rolle eines Menschen, der einem anderen Menschen gerade fehlt. Gegen Bezahlung spielt er soziale Kontakte, füllt Leerstellen. Ein Job, für den man eigentlich gefühlstot sein müsste. Jonahs Welt ist ebenfalls ein Ersatz. Die Nacht ersetzt jetzt den Tag. Alles Leben findet nach Dunkelheit statt. Tagsüber ist Jonahs Stadt menschenleer und still.
Zur Story