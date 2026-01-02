Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt kehrt zurück – BTS planen neue Tour

Für K-Pop-Fans beginnt das Jahr berauschend: BTS feiern ihr Comeback. Die Mitglieder haben ihre verpflichtende Militärzeit abgeschlossen und kehren mit einem neuen Album und wohl auch einer Welttournee zurück.

BTS, auch bekannt als Bangtan Sonyeondan («Bulletproof Boy Scouts»), zählen zu den erfolgreichsten Pop-Acts weltweit. Sie haben über 40 Millionen Tonträger verkauft und erreichen im Schnitt 24,4 Millionen monatliche Hörer:innen auf Spotify.

BTS versetzen ihre Fans wieder in Aufregung.

Alle sieben Mitglieder haben dort auch als Solokünstler jeweils über zwei Milliarden Streams erzielt – ein Beweis für ihre globale Relevanz, sowohl gemeinsam als auch einzeln.

Im Juni 2022 kündigte die Band eine Auszeit an, damit die Mitglieder ihren Wehrdienst im südkoreanischen Militär antreten konnten. Nun beginnt das nächste Kapitel.

BTS: Termin für Album-Release

Für die weltweite Fangemeinde, bekannt als ARMY, ist es die Nachricht, auf die viele hingefiebert haben. Wie das Label Big Hit Music bekannt gab, haben alle sieben Mitglieder der Band ihren 18-monatigen Militärdienst beendet.

Am 20. März 2026 erscheint ihr zehntes Studioalbum. Bereits im Juli 2025 hatten sie die neuen Songs aufgenommen, um direkt nach ihrer offiziellen Rückkehr durchstarten zu können.

Der Neustart kommt nicht überraschend, hat aber dennoch einen emotionalen Effekt. In einem handgeschriebenen Brief, der an Fans verschickt wurde, äusserten sich alle Mitglieder der Gruppe zu ihrem Comeback.

BTS: Bandmitglieder wenden sich an Fans

RM, der als Leader der Band gilt, schrieb laut «Korea Times», er habe sich auf die Rückkehr «mehr als jeder andere» gefreut.

Jimin und J-Hope bezeichneten 2026 als «das Jahr, in dem wir uns endlich wiedersehen», während Suga anfügte: «Lasst uns ein fröhliches Jahr miteinander verbringen.»

Die Band besteht aus den sieben Südkoreanischen Männern.

Auch Sänger V meldete sich mit emotionalen Worten. «In diesem Jahr werden wir noch mehr und noch schönere Erinnerungen schaffen. Freut euch darauf!», lautete seine Botschaft.

Jungkook erklärte, sein Herz sei «immer gleich geblieben», er werde weiterhin sein Bestes geben. Und Jin, der seit 2024 seinen Dienst beendet hat, freut sich darauf, «wieder Teil des Teams» zu sein.

Die Vorbereitungen für das neue Album begannen bereits im vergangenen Jahr und nun steht sogar auch eine internationale Tour in Aussicht.

BTS wollen wieder touren

Im Rahmen eines Livestreams auf «Weverse» kündigten die Mitglieder an, Fans weltweit besuchen zu wollen. Genaue Tourdaten stehen noch aus, doch die Spannung steigt.

Die Mitglieder Jimin und Jung Kook während ihres Militärdienstes im Juni 2025.

Nach dem offiziellen Ende ihres Militärdiensts – zuletzt bei Suga im Juni 2025 – ist der Weg für neue Projekte frei. Jin und J-Hope hatten ihre Verpflichtungen bereits 2024 abgeschlossen. Am 11. Juni wurden Jimin und Jungkook bei ihrer Entlassung gesichtet, einen Tag zuvor beendeten RM und V ihren Dienst.