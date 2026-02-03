bedeckt
DE | FR
burger
Leben
Musik

21. März: Netflix will erstes Konzert der K-Pop-Band BTS live zeigen

FILE - Korean pop band BTS appears at the 2019 Variety&#039;s Hitmakers Brunch in West Hollywood, Calif., on Dec. 7, 2019. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, File) BTS
Der Streamingdienst kündigte an, dass er den ersten Auftritt der siebenköpfigen Gruppe in Seoul am 21. März weltweit live ausstrahlen werde.Bild: keystone

Netflix will erstes Konzert der K-Pop-Band BTS live zeigen

03.02.2026, 09:5403.02.2026, 09:54

Fans der südkoreanischen Erfolgsband BTS können das erste Konzert der Gruppe nach mehrjähriger Pause im März live bei Netflix ansehen. Der Streamingdienst kündigte an, dass er den ersten Auftritt der siebenköpfigen Gruppe in Seoul am 21. März weltweit live ausstrahlen werde.

Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. Vor einem Monat hatte BTS ihr erstes Album seit fast vier Jahren angekündigt, welches am 20. März erscheinen soll. Die Erfolgsband kündigte ausserdem eine Welttournee ab April an.

Bei ihrem ersten Auftritt am 21. März werde die Band unter anderem Lieder ihres neuen Albums «Arirang» spielen, teilte Netflix mit. Ob das Konzert vor Zuschauern stattfindet, wurde nicht mitgeteilt. Der Streamingdienst kündigte für den 27. März auch eine Doku über die Entstehung des neuen Albums an. Auf Instagram hatte die gemeinsame Mitteilung über den ausgestrahlten Auftritt am Dienstagmorgen bereits 2,7 Millionen Likes.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentliche BTS im Juni 2013. (sda/dpa)

Mehr zu BTS:

Die erfolgreichste K-Pop-Band der Welt kehrt zurück – BTS planen neue Tour
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Musik-Milliardäre
1 / 7
Musik-Milliardäre

Beyoncé gehört neu zum Club der Musik-Milliardär:innen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So nehmen wir Musik wahr
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das erfolgreichste Auto aller Zeiten wird 60
55 Millionen Käufer, zwölf Generationen, ein Ruf wie Granit: Der Toyota Corolla gilt als unzerstörbar. Bei der kommenden Generation setzen die Japaner auf Technologieoffenheit.
Er ist kein Statussymbol – er ist ein Werkzeug. Mehr als 55 Millionen Menschen haben ihn gekauft. Damit ist der Toyota Corolla das meistverkaufte Auto der Welt. Er hat Moden überlebt, Krisen und sogar Ikonen wie den VW Käfer. Und während andere Hersteller schwanken, geht Toyota mit ihm für die Zukunft ein bemerkenswertes Risiko ein.
Zur Story