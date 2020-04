Leben

Musik

«Sing meinen Song»: Gastgeber Seven rührt Marc Storace zu Tränen



Heute Freitagabend um 20.15 geht es in die siebte Runde von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert». Star des Abends ist Gastgeber Seven.

In der siebten Folge von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» steht Seven im Mittelpunkt. In der heutigen Folge erfährt man mehr über die Karriere des Gastgebers: Von seinen frühen Anfängen über seine Zeit bei «Sing meinen Song» in Deutschland bis zur Doppelrolle als Vater und Musiker. Und der Soulsänger klärt auf, warum die Zahl 7 kein Zufall ist: «Bei mir muss alles mit 7 zu tun haben: Die Zahl 7 muss überall vorkommen, alles muss durch 7 teilbar sein oder die Quersumme 7 ergeben».

In die Sendung startet Seven mit seinem neuen Song «Seele», seinem ersten deutschsprachigen Lied: «Deutsch war für mich schon immer eine wichtige Sprache. Sie ist unglaublich malerisch, gross und breit. Es macht mir Spass, Texte darin zu schreiben – es ist aber auch schwer. Darum habe ich eine Weile gebraucht, bis ich das neue Album fertig hatte. Der Zeitpunkt mit ‹Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert› lag daher gelegen und ich freue mich, die Premiere hier zu feiern».

Der Rocker Marc Storace berührt Seven mit seiner Version von «Father» sehr:

(cki)

