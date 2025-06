Video: watson/emanuella kälin, hanna dedial

Einer dieser beiden Drinks soll der «Sommerdrink 2025» sein. Wir wissen glaub, welcher

watson hat die zwei heissesten Anwärter auf den Titel «Sommerdrink des Jahres» getestet. Und mit «getestet» meinen wir: getrunken. Fundierte Recherche, weisch.

Oliver Baroni Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Mehr «Leben»

Was trinkt die Welt im Sommer 2025? Was wird der Trend-Drink des Jahres? Spezialisten und Fachkundige aller Couleur orakeln bereits seit dem Frühling ...

Na, welches nun?

... bloss, herrscht keine Einigkeit.

Immerhin: Zwei Favoriten scheinen sich herauszukristallisieren. Das renommierte Food & Wine schrieb, «Wir verkünden es: Der Coconut Water Americano ist der Drink des Sommers.»

Bild: Shutterstock

Kurz darauf titelte delish.com: «Es ist offiziell! Das Sommergetränk 2025 ist der ‹Naked & Famous›».

Zwei grundverschiedene Getränke: einmal ein Cold-Coffee-Mixgetränk und einmal ein beschwipster Apéro-Cocktail. Hmm.

Food & Wine stützt seine Aussage auf die Allgegenwärtigkeit von Coconut Water Americanos auf ihrem TikTok-Feed. Nicht ganz wissenschaftlich, aber kein schlechter Indikator, gewiss.

Derweil zitiert delish.com Gastroprofis, untersucht Marktanalysen, zählt Erwähnungen in der Handelspresse, misst eine markante Zunahme an Google-Suchabfragen und kommt so zu ihrem Schluss.

Tja. Und hier bei watson Laboratories wählen wir einen praktischen Versuchsansatz: Ein Taste-Test muss her!

Dazu braucht es die Rezepte!

Coconut Water Americano

Bild: Shutterstock

Die Idee ist denkbar einfach und fast identisch mit einem regulären Americano, aber mit einer wesentlichen Änderung: Kokosnusswasser über Eis giessen und dann mit aufgeschäumtem Kaffee auffüllen.

Zutaten:

1x Caffè Americano (ca. 1 dl)

Eiswürfel (ein ganzes Glas voll)

bei Bedarf etwas flüssiger Honig

Kokoswasser (ca. 1 dl)



Zubereitung:

Zuerst bereitest du dir einen Caffè Americano zu. Per definitionem ist das «ein Espresso, mit heissem Wasser verdünnt». Oder auf gut Schweizerisch: ein langer Kaffee.

Mit einem dieser batteriebetriebenen Cappuccino-Aufschämer-Dinger schäumst du den Kaffee etwas auf. Alternativ kannst du den Kaffee in einem mit Eiswürfel gefüllten Cocktailmixbecher geben und gehörig schütteln. Beiseitestellen.

Trinkglas (ein Pint-Glas o.ä.) mit Eiswürfeln füllen und danach etwa zu 2/3 mit Kokoswasser. Bei Bedarf 1-2 TL Honig beigeben.

Den aufgeschäumten Kaffee vorsichtig über einen umgekehrten Esslöffel einschenken und obenauf floaten.

Naked & Famous

Bild: Shutterstock

Entstanden ist dieser Cocktail anno 2011 in der New Yorker Bar Death & Co., und obwohl die etwas effekthascherische Namensgebung anders vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen Drink mit subtiler, eleganter Note. Oder: «The Thinking Woman's Aperol Spritz», wie es unser Autor kurzerhand nannte.

Wenn du dir ein einzelnes Glas gönnen möchtest: 2 cl Aperol

2 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Mezcal oder Tequila Blanco

2 cl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy

Alle Zutaten in einen mit Eiswürfeln gefüllten Cocktailshaker geben und energisch schütteln. In ein eisgekühltes Coupe-Glas oder Weinglas abseihen. Mit einem Limettenrädchen garnieren.

Wenn du (wie wir, etwa) eine Chargenmenge zubereiten willst, etwa für eine Gartenparty oder so: 2 dl Aperol

2 dl Limettensaft

2 dl Strega oder Chartreuse Jaune oder Dolin Génépy

1,5 dl eiskaltes Wasser

1,3 dl Mezcal oder Tequila

1,3 dl Tequila reposado Alle Zutaten in einen Glaskrug geben, mit Eis auffüllen und vorsichtig umrühren. In die gewünschte Anzahl mit Eiswürfeln gefüllten Weingläser einschenken und mit Limettenrädchen garnieren.

Und? Wie schmecken sie, diese Drinks? Na, seht selbst:

Nach ein paar Startversuchen und Kinderkrankheiten bekamen wir das mit dem Kaffeeschaum für den Coconut Water American ordentlich gut hin. Bloss ... nun, vom «Coconut»-Teil merkt man geschmacklich nichts. Kaffee ist nun mal ein zu starker Geschmack. Wohl deshalb kam der Drink bei unserer Versuchsgruppe nicht allzu gut an. Der Tenor lautete: ein etwas gar wässriger Eiskaffee.

Der Naked & Famous, hingegen, gefiel. Ein wenig Süsse, aber nicht zu viel. Gehörig viel Frische dank des Limettensafts, eine interessante florale Geschmacksnote vom Strega-Liquer und ein verführerischer Tequila-Kick ... hey, wenn es nach watson geht, ist das der Sommerdrink 2025!

Cheers, allerseits! Wir sehen uns an der Bar!