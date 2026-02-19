Ski Aggu zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Rappern. Bild: keystone

Ski Aggu sagt Konzert in New York ab – «aus politischen Gründen»

Ende Dezember kündigte Ski Aggu eine Pause an. Dennoch sollte in wenigen Monaten ein Auftritt in New York stattfinden. Und daraus wird nun doch nichts.

Imke Gerriets / watson.de

Ski Aggu zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Rappern. Im April wollte er eigentlich auch in den USA auftreten. Das Konzert in New York soll aber abgesagt worden sein.

Eine Benachrichtigung, die von dem Künstler an betroffene Fans verschickt worden sein soll, liefert Hintergründe.

Ski Aggu soll Betroffene über Absage informiert haben

Ski Aggu hat sich bisher noch nicht auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen zu der Konzertabsage in der Webster Hall in New York zu Wort gemeldet. Das Portal «HipHop.de» teilte aber eine längere Nachricht, die der Rapper offenbar per E-Mail an diejenigen geschickt haben soll, die Tickets für die Show erworben hatten.

Auch auf Reddit wird die Konzertabsage diskutiert. Hier schreibt jemand in einem Thread: «Ich bin so traurig und wütend. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen, dass das Konzert am 25. April in New York abgesagt wurde.» Ein weiterer Nutzer: «Ich habe diese E-Mail auch gerade erhalten und bin am Boden zerstört.»

Rapper wendet sich mit Botschaft an Fans

In besagter Nachricht heisst es demnach zu der Konzertabsage: «Das ist keine Entscheidung, die mir leichtfällt. Es bricht mir wirklich das Herz. Die Show war fast ausverkauft, und ich weiss, dass viele von euch sich sehr auf diesen Abend gefreut haben. Ich auch. Deshalb tut es mir wirklich leid.»



Und weiter: «Ich sage die Show aus politischen Gründen ab. Ich bin einfach ehrlich und sage, was sich für mich im Moment richtig anfühlt.» Auch wird angegeben, dass es dabei «nicht um politische Lager» gehe, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen.

Ob die «politischen Gründe» sich auf US-Präsident Donald Trump beziehen, lässt der Rapper offen.

Seine abschliessenden Worte lauten dem Bericht zufolge: «Ich liebe meine Fans in den USA und besonders in New York. Diese Entscheidung richtet sich nicht gegen euch, sondern aus Respekt vor euch!» Sein Wunsch sei es, sehr bald wieder in den USA Konzerte zu geben.