Kleinstwagen bleiben in der Schweiz eine Randerscheinung. bild: zvg

Schweizer wollen Mini-Autos – aber nicht in der eigenen Garage

Die Schweizer Bevölkerung empfindet Autos mehrheitlich als zu gross. Doch wenn es um das eigene Fahrzeug geht, dominieren weiterhin Platz, Komfort und Flexibilität.

Sechs von zehn Schweizerinnen und Schweizern empfinden einer Umfrage zufolge die Autos auf hiesigen Strassen als zu gross. Dennoch spielen Kleinstwagen auf dem Markt weiterhin nur eine Nebenrolle.

Erst 4 Prozent der Haushalte besitzen ein Mikroauto, wie eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Umfrage im Auftrag von Autoscout24 zeigt. Und nur 17 Prozent der Bevölkerung können sich demnach einen Kauf oder ein Leasing eines Kleinstwagen in den nächsten zwei Jahren vorstellen. 64 Prozent sehen Kleinstwagen primär als Zweitfahrzeug.

Kritisch beurteilt werden vor allem der geringe Stauraum (49 Prozent) und der eingeschränkte Insassenschutz (49 Prozent) von Mikroautos. 80 Prozent halten einen Kleinstwagen für nicht familientauglich.

Nur ein Viertel verbindet Kleinstwagen klar mit Umweltfreundlichkeit. Vorteile sehen die Befragten etwa bei der Parkierfreundlichkeit (56 Prozent) sowie der Eignung für kurze Fahrten in der Stadt.

Kleinstwagen finden fast überall ein Plätzchen. Bild: keystone

Das wichtigste Kaufargument sei laut Umfrage jedoch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Als angemessenen Preis nennen die Befragten einen Betrag von knapp 10'000 Franken. Auf Autoscout24 wurden entsprechende Modelle 2025 im Schnitt zwischen 9900 und 11'200 Franken inseriert. Trotz dieser Übereinstimmung bleibt das Interesse insgesamt niedrig.

Für die Umfrage führte Yougov Schweiz im Auftrag von Autoscout24 vom 6. bis 14. Januar 2026 eine repräsentative Online-Befragung durch. Befragt wurden 656 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 18 bis 79 Jahren. Die Ergebnisse sind nach Geschlecht, Alter und Region gewichtet und repräsentativ für die «online-affine Bevölkerung der Deutsch- und Westschweiz».

(sda/awp)