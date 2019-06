So gratulieren Federer, Trump & Co. Luca Hänni zum ESC-Sieg! (Ja, ER WIRD GEWINNEN)

Stellt die Champagner-Flaschen kalt, Freunde! Nach dem gestrigen Auftritt von Luca Hänni am ESC ist klar: Nach gefühlten 1000 Jahren (danke nochmal, Céline Dion 😘) wird es am Samstag endlich wieder so weit sein – die Schweiz wird 12 Punkte erhalten! Von allen!

Ihr seht also: Der Sieg ist uns sicher. Weshalb wir also sorglos einen Blick in die Zukunft riskieren können: So wird die Prominenz Luca zu seinem Sieg gratulieren!