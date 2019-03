Leben

Instagram-Künstler Fulaleo schickt Rihannas und Drakes Cover in die 80er



Bild: AP/.instagram.com/fulaleo

So hätten Rihannas, Drakes und Dua Lipas Plattencovers in den 80ern ausgesehen

80er Revival, 90er Vintage, 00er-Retro – die Popkultur ist voll von Bezügen zur Vergangenheit. Dabei werden alte Stile gerne mit dem aktuellen Zeitgeist kombiniert.

Diesen Ansatz verfolgte auch der kolumbianische Graphiker Fulaleo. Der designte für seine Serie «The 2080's – Past is the Future» Plattencovers von heutigen Stars im 80er-Stil.

Die Covers sind durch die Bank weg extrem gut gelungen und mit vielen liebevollen Details versehen. Merkwürdig sind allerdings nur die fiktiven Albentitel, die wechseln nämlich zwischen etwas lustig («Born in the Wrong Decade» von Bruno Mars) und unpassend stumpf (Beyoncé: «Learn How to Choose Husbands»).

Überzeugt euch selbst!

Migos – «The Black Beatles»

Beyoncé – «Learn How to Choose Husbands»

Selena Gomez – «Be My Date, Then Breakup and After You Will Find the Love of Your Life.»

Drake – «El Papi»

Justin Bieber – «Long Live My Mustache»

Rihanna – «Bye Music, Hi Makeup!»

The Weeknd – «I Never Forgot My Ex»

DJ Khaled – «Father of Asahd (Blessed with the best contacts)»

Cardi B – «Rebel with a Cause»

Taylor Swift – «Becoming a Millionaire with Every Breakup»

Kendrick Lamar – «If Dre Is for Me – Who Can Be Against Me?»

Childish Gambino – «The Strange Case of Dr. Glover and Mr. Gambino»

Dua Lipa – «I'm very talented and you know it»

Bruno Mars – «Born in the Wrong Decade»

Steve Aoki – «The Kangaroo Man»

(tl/watson.de)

