Häuser, Autos, Luxustaschen: Die teuren Geschenke an Promi-Kids

Christina Hänni wird gerade für das viele Spielzeug ihres Kindes kritisiert. Sie ist aber nicht die einzige Prominente, die alles für ihren Sprössling (aus)gibt.

Tänzerin Christina Hänni bekam 2024 mit Sänger Luca Hänni eine Tochter, für die sie wohl keine Kosten und Mühen scheut. Vor Kurzem zeigte sie auf Instagram das Spielzeug, das sie regelmässig austauscht, um das Kind vor Reizüberflutung zu schützen. In den Kommentaren regen sich die Leute nun heftig über die vielen Spielsachen, die auch nicht ganz günstig sind, auf.

Wer nun denkt, Christina Hänni übertreibt es mit teuren Geschenken an ihr Kind, der sollte sich bei folgenden Stars gut festhalten. Ein Auszug aus dem Leben der Luxus-Knirpse:

David und Victoria Beckham

Bei den Beckhams hängt ja bekanntlich der Haussegen schief, davor liessen sich der Ex-Fussballer und das Ex-Spice-Girl ihre Kids so einiges kosten. Wie bei vielen Familien bekamen auch die Beckham-Kinder ein Baumhaus geschenkt. Dieses kostete 50'000 Dollar.

Eine weitere Investition betraf ein Bild zur Geburt von Tochter Harper. Das Werk von Künstler Damian Hirst mit dem Namen «Daddy's Girl» hatte einen Wert von 600’000 Dollar. Und bevor das ganze Drama mit dem ältesten Sohn Brooklyn geschah, bekam er zur Hochzeit mit Nicola Peltz einen Jaguar im Wert von 500’000 Dollar geschenkt.

Der zweitälteste Sohn Romeo Beckham begeisterte sich mit 16 so sehr für Tennis, dass seine Eltern ihm einen eigenen Tennisplatz errichten liessen. Kostenpunkt: 40'000 Franken.

Cruz Beckham scheint sich dagegen für teure Uhren zu interessieren, denn zu seinem 18. Geburtstag bekam er von seinen Eltern eine Rolex-Uhr im Wert von knapp 37'000 Franken geschenkt. Schon mit 16 bekam er zum Geburtstag eine Rolex, die war jedoch mit rund 10'000 Franken ein bisschen günstiger.

Cardi B und Offset

Bei teuren Geschenken halten auch Rapperin Cardi B und Rapper Offset nicht hinter dem Baum. Als sie noch ein Paar waren, beschenkten sie sich liebend gerne selbst mit protzigen Geschenken, wie als Cardi B ihrem Liebsten zum Geburtstag 500'000 Dollar bar auf die Hand gab. Doch auch bei ihren Kindern gehen sie nach dem Motto vor «mehr ist mehr».

Cardi B und Offset möchten ihren Kindern eine glückliche Kindheit bescheren. Bild: keystone

2019 schenkte Cardi B ihrer Tochter Kulture zum ersten Geburtstag eine Party – für insgesamt 400'000 Dollar. Doch das war nicht alles, sie bekam von ihren Eltern auch eine Halskette im Wert von 100’000 Dollar. Beim zweiten Geburtstag hielten sich die Rapper ein wenig zurück, denn es gab da «nur» eine Birkin-Bag im Wert von 8000 Dollar. Mit drei wurde es wieder dekadenter, denn Offset schenkte seinem Töchterchen eine mit Diamanten besetzte Luxusuhr im Wert von 250'000 Dollar.

Kulture soll laut Experten auch die mit Abstand teuerste Schmuckkollektion der Promi-Kids besitzen. Diese soll einen Wert von rund einer Million Dollar haben.

Die Kardashians

Bei Luxusgeschenken dürfen natürlich auch die Kardashians nicht fehlen. Legendär sind schon alleine die zahlreichen Geburtstagspartys für die Kleinkinder. Diese haben meistens ein Motto und bestechen durch aufwendige Deko. Kim Kardashian schmiss zum Beispiel für Tochter Chicago eine rosa Cowgirl–Party mit Dancefloor, DJ–Bühne und eigener Western–Ranch. Und deren Bruder Psalm durfte sich schon über eine «Deadpool»-Party zum sechsten Geburtstag freuen.

2021 liess Kim auf ihrem Anwesen eine Ministadt für ihre Kinder errichten, inklusive Starbucks, Feuerwehrhaus und Lego-Schloss. Und auch Stormi, Kims Nichte und Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott, bekam ein Spielhaus, grösser als die Wohnung manches Normalos.

Neben Party und Unterhaltung gibt es auch viele materielle Geschenke. Kims älteste Tochter North West bekam mit sechs Jahren eine Jacke von Michael Jackson im Wert von 65’000 Dollar. Und schon als Siebenjährige gab es für sie ein Stylingteam, das wöchentlich zwischen 5000 und 10'000 Dollar kostet.

Stormi besitzt neben einer Schmuckkollektion von rund 100'000 Dollar eine teure Taschen-Sammlung. Schon mit 14 Monaten bekam sie eine Mini-Birkin-Bag. Zur Einschlung gab es dann einen 12'000-Dollar-Rucksack der Luxusmarke Hermès.

Beyoncé und Jay Z

Jay Z, Beyoncé und Blue Ivy auf dem roten Teppich. Bild: keystone

Beyoncé und Jay Z sind milliardenschwer. Mit diesem Vermögen kann auch dem Nachwuchs der eine oder andere extravagante Wunsch von den Augen abgelesen werden. Kurz nach ihrer ­Geburt kündigte Jay Z an, Blue Ivy werde das «verwöhnteste Kind aller Zeiten». Den Worten liessen sie Taten folgen, denn die damals dreijährige Blue Ivy bekam beispielsweise ein goldenes Schaukelpferd im Wert von über einer halben Million Dollar. Als Achtjährige gab es dann eine mit Diamanten besetzte Barbie im Wert von 80'000 Dollar.

Neben Luxusgütern scheint das Mädchen auch ein dick gefülltes Bankkonto zu haben, denn bei Auktionen bietet sie schon mal 80'000 Dollar für Diamantohrringe oder 19'000 für Kunstwerke.

Philipp Plein

Aber nicht nur die Amis überhäufen ihre Sprösslinge mit Luxus. Auch der deutsche Modedesigner Philipp Plein, der für seine protzige Mode bekannt ist, macht auch protzige Geschenke.

Philipp Plein lässt sich in den USA für 200 Millionen Dollar die Villa «Chateau Falconview» bauen. Bild: www.imago-images.de

Seinem damals eineinhalb Jahre alten Sohn Rocket Halo Ocean schenkte er 2023 zu Weihnachten ein 400'000 Franken teures Auto. Der Rolls-Royce Spectre, das erste Elektroauto der britischen Luxus-Automarke, hatte 585 PS und ein Tessiner Nummernschild, da der Hauptsitz der Marke Plein in Lugano liegt. Fahren darf es Rocket trotzdem erst frühestens mit 17.

