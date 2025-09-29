wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Leben
Native

Elektro vs. Verbrenner: Wenn der Verbrennungsmotor heute erfunden würde

Elektroantrieb vs. Verbrenner: So klar sind die Vorteile, wenn man den Spiess umdreht

29.09.2025, 11:1129.09.2025, 11:59
Präsentiert von
Branding Box
Präsentiert von
Branding Box
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Die Idee zu diesem Artikel stammt nicht von uns. Aber sie ist so gut, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollen. Sie stammt von Rory Sutherland, einem britischen Werbeexperten, der trotz seines Alters (58) ein TikTok-Star wurde. Er schreibt alle zwei Wochen im britischen Magazin Spectator, das leider nur Abonnenten vorbehalten ist. Wir haben seine Ideen mit unseren Überlegungen vermengt.

Die Ausgangslage ist folgende: Stellt euch vor, wir leben in einer Welt, in der sämtliche Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden. Und in dieser Welt erfindet ein cleverer Ingenieur den Verbrennungsmotor. Den versucht er nun Vertretern von VW, Stellantis, Polestar, Volvo, Mercedes, Audi, Porsche und wie sie alle heissen, schmackhaft zu machen.

Unser Herr Neumann (l.) erklärt Vertretern grosser Automobilkonzerne das Konzept seines neu erfundenen Verbrennungsmotors.
Unser Herr Neumann (l.) erklärt Vertretern grosser Automobilkonzerne das Konzept seines neu erfundenen Verbrennungsmotors.Bild: Shutterstock

Victor Neumann: «Geschätzte Autobauer! Ich habe einen neuen Motor entwickelt!»
Vertreter der Autobranche (VdA): «Schiessen Sie los, Herr Neumann!»
Neumann: «Mein Motor macht kleine Explosionen, ganz viele pro Sekunde, schiesst damit Kolben weg, die an einer Welle eine Drehbewegung auslösen, die mit einem Getriebe dann als Antrieb genutzt werden kann.»
VdA: «Jesus Maria, das tönt kompliziert.»
Neumann: «Das ist es auch. Mein Motor hat extrem viele bewegliche Komponenten – Hunderte –, viel mehr als bei einem Elektromotor!»
VdA: «Macht ihn das nicht anfälliger für Störungen und Defekte?»
Neumann: «Doch! Aber dafür gibt es ja Öl!»
VdA: «Ihr Motor benötigt Öl?»
Neumann: «Selbstverständlich! So schafft er dann bis zu 300'000 Kilometer!»
VdA: «Das ist deutlich weniger als unsere Elektromotoren.»

VdA: «Sie haben ein Getriebe erwähnt. Wir nehmen an, Sie meinen unsere klassischen Eingang-Getriebe?»
Neumann: «Nein. Es handelt sich um ein Mehrgang-Getriebe.»
VdA: «Warum braucht Ihr Motor ein Mehrgang-Getriebe?»
Neumann: «Weil das nützliche Drehmoment bei meinem Motor nur in einem relativ engen Drehbereich liegt. Das Fahrzeug benötigt deshalb eine Gangschaltung.»
VdA: «Und der Fahrer muss die Gangschaltung benutzen?»
Neumann: «Richtig! Indem er ein zusätzliches Pedal durchdrückt – ich nenne es Kupplung –, damit den Antrieb unterbricht, mit einem Hebel in der Mitte des Fahrzeugs den neuen Gang einlegt und den Antrieb dann wieder herstellt, indem er das Pedal vorsichtig wieder loslässt.»

*Einige VdAs schütteln bereits ungläubig den Kopf*

Neumann findet, der kleine, leise, effiziente, starke, einfache Elektromotor soll durch einen grossen, lauten, ineffizienten, schwachen, komplizierten Verbrennungsmotor ersetzt werden.
Neumann findet, der kleine, leise, effiziente, starke, einfache Elektromotor soll durch einen grossen, lauten, ineffizienten, schwachen, komplizierten Verbrennungsmotor ersetzt werden. Bild: Shutterstock

VdA: «Tönt nach einer nicht ganz so flüssigen Fahrt.»
Neumann: «Das ist so, ja.»
VdA: «Ist Ihr Motor dafür leiser als unsere elektrischen?»
Neumann: «Nein.»
VdA: «Stärker?»
Neumann: «Nein.»
VdA: «Effizienter?»
Neumann: «Nein.»
VdA: «Kleiner?»
Neumann: «Nein – ich fürchte, wir müssen den Frunk dafür opfern.»

*Der erste VdA steht auf und geht*

VdA: «Kann ich mit Ihrem Verbrennungsmotor Energie rekuperieren?»
Neumann: «Nein.»
VdA: «Wie sieht es mit One Pedal Drive aus?»
Neumann: «Das geht leider auch nicht. Der Motor darf nie stillstehen. Um stillzustehen, muss der Motor vom Antrieb getrennt werden. Dafür müssen Sie die Kupplung drücken.»
VdA: «Und man beansprucht die Bremsklötze mehr?»
Neumann: «Richtig – es braucht öfter neue Bremsklötze.»

Wieso einfach, wenn's kompliziert geht?
Wieso einfach, wenn's kompliziert geht?Bild: Shutterstock

VdA: «Was verursacht eigentlich die kleinen Explosionen?»
Neumann: «Ein Gasgemisch, das im Fahrzeug aus Luft und Benzin oder Diesel zusammengemischt wird, das durch sogenannte Zündkerzen entzündet wird.»
VdA: «Und die Zündkerzen? Die halten ewig?»
Neumann: «Nein. Sie müssen hin und wieder ersetzt werden.»
VdA: «Und Sie haben von Benzin oder Diesel gesprochen?»
Neumann: «Richtig!»
VdA: «Kann ich Benzin und Diesel auch zu Hause tanken?»
Neumann: «Selbstverständlich nicht. Das wäre viel zu gefährlich. Um zu tanken, müssen Sie an eine Tankstelle fahren. Davon wird es dann aber Tausende geben in jedem Land.»
VdA: «Und das Benzin oder der Diesel? Wie produzieren wir die?»
Neumann: «Aus Öl ferner Länder. Wir kaufen es denen dann ab.»
VdA: «Und das Öl kommt wie zu uns?»
Neumann: «Mit riesigen Schiffen und Lastwagen, nachdem es aus dem Boden geholt wurde, wobei es hin und wieder für schlimme Naturkatastrophen sorgt.»
VdA: «Mit unseren Solaranlagen auf unseren Dächern oder mit Windkraftanlagen können wir so ein Fahrzeug nicht mehr betanken. Dafür leiten wir sehr viel Geld ins Ausland?»
Neumann: «Richtig.»

VdA: «Was passiert eigentlich mit dem verbrannten Gasgemisch nach den Explosionen?»
Neumann: «Das leiten wir aus einem sogenannten Auspuff in die Atmosphäre!»
VdA: «Aber das riecht man doch?»
Neumann: «Ein bisschen, ja, wo es viele Autos hat; mehr als dort, wo es wenige hat.»
VdA: «Aber das Zeugs ist harmlos?»
Neumann: «Nein. Wenn wir davon zu viel in die Luft blasen, erwärmt sich die Erde, was zu diversen traurigen, teuren und ungewollten Folgekosten führt.»

VdA: «Hat Ihr Motor eigentlich auch Vorteile?»
Neumann: «Man kann mit einer Tankfüllung 1200 Kilometer am Stück fahren – wenn’s sein muss, 10 Stunden hintereinander.»

*Nun verlassen die meisten VdAs den Saal*

Rest der VdAs: «Aber alle Experten raten zu mindestens 15 Minuten Pause alle 2 Stunden?»
Neumann: «Es gibt noch einen Vorteil! Mein Fahrzeug wird ein bisschen leichter!»

Herr Neumann schreit ins Leere. Die Vertreter der Automobilindustrie sind weg. Über alle Berge, leise, kraftvoll, effizient, mit einheimischem Strom, in ihren Elektrofahrzeugen.

Trede: «Es braucht keinen Bandstrom mehr»

Video: srf/arena
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder vom Blutmond
1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond

Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bei dieser Landung am «spektakulärsten Flughafen der Welt» bricht ein Fahrwerk ab
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
33 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Overton Window
29.09.2025 11:32registriert August 2022
Gut geschrieben, aber spätestens nachdem die CEOs begreifen, dass sie mit so einem Motor auch NACH dem Verkauf noch ganz viel Geld mit Unterhalt und Reparaturen verdienen können, werden sie wieder in den Saal zurückkehren...
221
Melden
Zum Kommentar
33
Meistgelesen
1
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
2
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
5
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
Meistkommentiert
1
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
2
Die Linke hat sich beim Eigenmietwert verzockt
3
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
4
Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt
5
Die Schweiz wächst 16 Mal schneller als Deutschland
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Medbase-Chef: «Müssen aufpassen, dass wir nicht deutsche Verhältnisse schaffen»
3
Portland und Oregon verklagen Trump nach Ankündigung von Militäreinsatz
4
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
5
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
«Peaky Blinders»-Fans werden diese neue Netflix-Serie lieben
«House of Guinness» ist ein Genuss für alle «Peaky Blinders»-Fans. Denn hinter der neuen Netflix-Serie steht derselbe Schöpfer. Diesmal beleuchtet er den Aufstieg einer berühmten irischen Dynastie.
Nach seiner Kultserie «Peaky Blinders», die die Herrschaft der fiktiven Familie Shelby über Birmingham inszenierte, widmet sich Autor und Regisseur Steven Knight einer anderen Dynastie – diesmal irisch und tatsächlich real –, den Guinness, einer der emblematischsten Familien der grünen Insel.
Zur Story