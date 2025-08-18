Bald bei Netflix: Victoria Beckham spricht über Essstörung

Nach ihrer erfolgreichen Netflix-Doku «Beckham» kommt schon bald Nachschub. Dieses Mal rückt Victoria Beckham in den Mittelpunkt.

Imke Gerriets / watson.de

Netflix ist dafür bekannt, gerne mal hinter die Fassaden von Top-Stars zu blicken und auch auf deren Schattenseiten aufmerksam zu machen. Die Doku «Harry & Meghan» wurde bei dem Streamingdienst beispielsweise zum grössten Dokumentarfilm-Debüt aller Zeiten. Im Jahr 2023 gaben wiederum Victoria und David Beckham intime Einblicke.

Victoria Beckham tritt mit den Spice Girls auf, 2007. Bild: AP EFE

Dabei ging es neben der Fussball-Karriere des 50-Jährigen auch um seine angebliche Affäre mit dem ehemaligen Model Rebecca Loos. Nun wird bekannt, dass jetzt Victoria Beckham mit einer eigenen Doku beim Streamingdienst laufen soll.

In Netflix-Doku steht Victoria Beckhams Körperbild im Fokus

Das US-Portal «Page Six» berichtet, dass schon im September eine neue Netflix-Doku mit Victoria Beckham Premiere feiern soll. Hier soll aufgezeigt werden, wie jahrelange negative Aufmerksamkeit zu Problemen mit ihrem eigenen Körperbild führten, berichten Quellen.

Dabei geht es auch um ihre «eingeschränkte Ernährung». Ein Brancheninsider, der die dreiteilige Serie «Victoria Beckham» bestätigt, gibt zu dem Projekt an: «Wenn man im Nachhinein auf die Medienlandschaft der 90er Jahre zurückblickt, war es unglaublich hart.»

In der Doku soll die Unternehmerin nun über ihre Probleme damit sprechen. Der Insider verrät vorab: «Victorias Aussehen und ihr Gewicht wurden intensiv unter die Lupe genommen.» Und weiter: «Ich denke, das Publikum wird ein gewisses Verständnis dafür haben, was sie durchgemacht hat.»

Sohn Brooklyn Beckham hat in Doku kurzen Auftritt

Netflix soll unter anderem Victoria Beckham bei ihren Vorbereitungen für die grösste Modenschau ihrer Karriere während der Paris Fashion Week im September 2024 begleitet haben. Auch wird berichtet, dass ihr Sohn Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz kurz in der Doku zu sehen sein werden.

Das Verhältnis gilt heute als zerrüttet, es wird allerdings mit Blick auf ihren Auftritt in der Doku betont, dass die Dreharbeiten vor der Entfremdung stattgefunden hätten. Ihre Beziehung zu ihrem ältesten Sohn Brooklyn soll hier nämlich nicht thematisiert werden.

Kontroverse Szene aus früherem Auftritt wird kritisch durchleuchtet

Quellen wollen weiter wissen, dass das berühmte Spice Girl in der neuen Doku auf Archivmaterial zurückblickt. Unter anderem gehe es um eine Szene, die zeigt, wie sie von Fernsehmoderator Chris Evans im Jahr 1999 dazu gedrängt wurde, sich live in der Sendung wiegen zu lassen. Dies passierte nur zwei Monate nach der Geburt von Brooklyn.

Anlaufstelle bei Essstörungen Essstörungen sind von aussen nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Zudem offenbaren sich nicht alle Essstörungen gleich.

Wenn du Angst hast, in eine Essstörung hineinzurutschen, an einer Essstörung leidest oder den Verdacht hast, dass eine dir nahestehende Person an einer Essstörung leidet, dann ist die Schweizerische Gesellschaft für Essstörungen (SGES) eine gute erste Anlaufstelle, um sich über Hilfsangebote in deinem Kanton zu informieren. Mehr anzeigen

Dieser Umstand führte offenbar dazu, dass Victoria Beckham ihr Image extrem streng kontrolliert hat. Die Folge sei gewesen, dass sie jeden Tag trainierte und sich streng an ihre Ernährung hielt. Schon David Beckham meinte in einem Podcast: «Leider bin ich mit jemandem verheiratet, der seit 25 Jahren dasselbe isst.»

Abschliessend heisst es, dass die Doku-Serie sich im weiteren Verlauf darauf konzentriert, wie ihr von Posh Spice der Durchbruch in der Modebranche gelang. Hier soll sie immer wieder mit Gegenwind konfrontiert worden sein. Ein Insider verrät, dass sie in der Doku bereitwillig zugeben würde, dass die Marke Probleme hatte und sie das Geschäft einmal beinahe verloren hätte.