Fitness-Influencerin Pamela Reif kommt ans Openair Gampel – ja, du hast richtig gelesen

Das Openair Gampel hat sein Line-Up und weitere Details zum diesjährigen Festival bekannt gegeben (es gibt sogar eine Workout-Session). Damit du alle wichtigen Infos auf einen Blick findest, haben wir dir hier eine Übersicht erstellt.

Wann und wo

Das Openair Gampel findet diesen Sommer vom 15. bis 18. August 2024 statt. Das Gelände befindet sich in der Ortschaft Gampel-Bratsch im Kanton Wallis.

Anreise

Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreist, profitiert von einem Rabatt von 20 Prozent auf sein Billett. Ab Visp sowie Gampel-Bahnhof ist der Transport zum Festivalgelände zudem mittels Shuttle oder ÖV kostenfrei.

Wer mit dem Auto anreisen möchte, sei gewarnt, denn: Aufgrund von Sanierungsarbeiten kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Für den Parkplatz bezahlt man für vier Tage 80, für zwei Tage 40 und für einen Tag noch 30 Franken.

Programm

Donnerstag

Cari Cari

Nemo

Eaz

Opération Zéro

Electric Callboy

Versengold

Monet 192

Lany

Joost

Yaenniver

Deichkind

Freitag

The Offspring

Die Nachbarn

Saint Chaos

Pablo Nouvelle x Nativ

Mimiks & LCone

Yungblud

Dana

Ilira

Tom Walker

Less than Jake

Antifuchs

Grandson

Bennett

Royel Otis

Samstag

Milky Chance

Blumengarten

Remo Forrer

Kadebostany

Paulwetz

Knöppel

Baschi

Esther Graf

Bligg

Alligatoah

Ashnikko

Alan Walker

Yung Yuri

Marc Sway

Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem kollektiven Workout der deutschen Fitness-Influencerin Pamela Reif. Ist ja nicht so, als würdest du dich am Festival gezwungenermassen schon viel bewegen. Danach geht es am Family-Day weiter mit folgenden Acts:

Kool Savas

Stress MTV Unplugged

Labrassbanda

Das Lumpenpack

Tickets

Der Ticketvorverkauf startet am Montag, 26. Februar 2024. Einen 4-Tagespass gibt es ab 275 Franken, einen 2-Tagespass ab 185 Franken.

(anb)