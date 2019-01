Alles, restlos alles zu den Oscar-Nominationen 2019. Hier! Live! 

Leben

Oscars 2019

Alles zu den Oscar-Nominationen 2019. Hier! Live!



Um 14.20 Uhr beginnt in Los Angeles die Enthüllung der grössten Geheimnisse der Filmindustrie: Wer hat heuer Chancen auf einen Oscar? Stay tuned! Und aktualisiert gelegentlich diesen Artikel hier. Es lohnt sich!

Und hier sind die Kategorien (kleiner Tipp: mit F5 aktualisiert ihr diese Geschichte laufend):

Nebendarstellerin

Nebendarsteller

Filmmusik

Schnitt

Ton

Tonschnitt

Moderiert wird ...

... Die Verkündigung der Oscar-Nominationen von Tracee Ellis Ross («Black-ish») und Kumail Nanjiani («Silicon Valley»). Ganz im Gegensatz zur Oscar-Verleihung in der Nacht vom 24. auf den 25. Februar. Die hat nach dem Ausscheiden von Kevin Hart noch immer keine Moderation.

Bild: Richard Shotwell/Invision/AP/Invision

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

So lauten die Vorhersagen

Die Filmdatenbank IMDb hat, wie das ihr Job ist, all ihre Filmdaten – Oscar-Vergangenheit der Beteiligten, aktuelle Preise und Nominationen, die Bewertungen von Kritik und Usern – analysiert und als Prophezeiungen wieder ausgespuckt. Erfahrungsgemäss sind sie einigermassen verlässlich. Hier sind die chancenreichsten Filme:

«Roma»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Director (Alfonso Cuaron)

Best Actress (Yalitza Aparicio)

Best Foreign Language Film (Mexico)

Best Original Screenplay

Best Cinematography

Best Production Design

Best Film Editing

Best Sound Editing

Best Sound Mixing

Mögliche Nominationen:

Best Supporting Actress (Marina de Tavira)



Bild: AP/Netflix

«The Favourite»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Director (Yorgos Lanthimos)

Best Actress (Olivia Colman)

Best Supporting Actress (Emma Stone)

Best Supporting Actress (Rachel Weisz)

Best Original Screenplay

Best Cinematography

Best Costume Desig

Best Production Design

Best Film Editing

Bild: Fox Searchlight

«A Star Is Born»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture Best Director (Bradley Cooper)

Best Actor (Bradley Cooper)

Best Actress (Lady Gaga)

Best Supporting Actor (Sam Elliot)

Best Adapted Screenplay

Best Cinematography

Best Film Editing

Best Sound Mixing

Best Original Song («The Shallow»)



Mögliche Nomination:

Best Sound Editing

Bild: AP/Warner Bros.

«First Man»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Supporting Actress (Claire Foy)

Best Cinematography

Best Production Design

Best Film Editing

Best Sound Editing

Best Sound Mixing

Best Visual Effects

Best Original Score

Mögliche Nominationen:

Best Director (Damien Chazelle)

Best Actor (Ryan Gosling)

Best Adapted Screenplay



Bild: AP/Universal Pictures

«Black Panther»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Production Design

Best Costume Design

Best Makeup & Hairstyling

Best Sound Editing

Best Visual Effects

Best Original Score

Best Original Song («All the Stars»)



Mögliche Nominationen:

Best Director (Ryan Coogler)

Best Adapted Screenplay

Best Supporting Actor (Michael B. Jordan)

Best Cinematography

Best Film Editing

Best Sound Mixing



Bild: AP/Disney

«Mary Poppins Returns»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Actress (Emily Blunt)

Best Costume Design

Best Production Design

Best Sound Mixing

Best Visual Effects

Best Original Score

Best Original Song («The Place Where Lost Things Go»)



Mögliche Nominationen:

Best Picture

Best Sound Editing



Bild: AP/Disney

«BlacKkKlansman»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Director (Spike Lee)

Best Actor (John David Washington)

Best Supporting Actor (Adam Driver)

Best Adapted Screenplay

Best Film Editing

Best Original Score



Mögliche Nomination:

Best Costume Design



Bild: AP/Focus Features

«If Beale Street Could Talk»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Director (Barry Jenkins)

Best Supporting Actress (Regina King)

Best Adapted Screenplay

Best Cinematography

Best Original Score



Mögliche Nominationen:

Best Actor (Stephan James)

Best Costume Design

Best Film Editing



Bild: AP/Annapurna Pictures

«Vice»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Actor (Christian Bale)

Best Supporting Actress (Amy Adams)

Best Original Screenplay

Best Film Editing

Best Makeup & Hairstyling



Mögliche Nominationen:

Best Director (Adam McKay)

Best Supporting Actor (Steve Carell)

Best Supporting Actor (Sam Rockwell)



Bild: AP/Annapurna Pictures

«Green Book»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Director (Peter Farrelly)

Best Actor (Viggo Mortensen)

Best Supporting Actor (Mahershala Ali)

Best Original Screenplay



Mögliche Nomination:

Best Film Editing

Bild: AP/Universal Pictures

«Bohemian Rhapsody»

Wahrscheinliche Nominationen:

Best Picture

Best Actor (Rami Malek)

Best Costume Design

Best Sound Mixing



Mögliche Nomination:

Best Makeup & Hairstyling



Bild: AP/Twentieth Century Fox

