War Will Smiths Ohrfeige inszeniert? Die grosse Frage zur Oscar-Nacht

Eklat bei den Oscars: Will Smith ohrfeigt Chris Rock auf der Bühne – die besten Reaktionen

Darf man so einen Witz machen?

Die erste: Ist es okay, bei den Oscars einen Witz über Jadas Haarausfall zu machen?

Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit mehrmals über ihren krankhaften Haarausfall gesprochen, eine sogenannte Alopecia, die sie sehr belastete.

Die Ohrfeige, die Will Smith Chris Rock verpasste, ist das Diskussions-Highlight der Oscars . Rock witzelte: «G.I. Jane 2 – ich kann es nicht abwarten, das zu sehen» – eine Anspielung auf den Film «G.I. Jane», in dem sich Demi Moore den Kopf rasierte.

War die Oscars-Ohrfeige inszeniert? Die brennendsten Fragen nach Will Smiths Attacke

Die diesjährige Oscar-Verleihung wird von einem Skandal überschattet. Nach einem Scherz über seine Ehefrau Jada stürmt Will Smith auf die Bühne und attackiert Komiker Chris Rock. Nun stellen sich zwei Fragen.

Oscars 2022 – Die Nacht als Oscargewinner Will Smith Chris Rock ernsthaft eine reinhaute

