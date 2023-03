Das sind die 95. Oscars: Dreckig und glitzrig. Alles zur Nacht der Nächte!

Wer ist am schönsten? Wer am lustigsten? Gibt es einen Skandal? Und wer gewinnt? Wir haben die Antworten! Damit mit uns auf dem neusten Stand bist, musst du diesen Artikel ab und zu aktualisieren. Viel Spass!

Was zuvor geschah

Zwei Fragen stellen sich vor der Oscarverleihung: 1. Hält der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski eine Rede? 2. Hält der neuerdings champagnerfarbene Teppich, was uns von ihm versprochen wurde, also mehr Glamour als der alte rote Teppich?

1. Nein. Der Präsident der Award-Show hat verlauten lassen, dass die Ukraine insgesamt zu weiss sei und deshalb den Diversity-Auflagen der Academy nicht entspreche. Ooookay.

2. Nein. Der neue Teppich ist eine Katastrophe. Beige, weisse, silberne, goldene Kleider heben sich schlecht davon ab und vor allem sieht er nach wenigen Minuten dreckig aus. Erstaunlich, was die Stars alles so an den Schuhen kleben haben. Zweiglein, Blumenblättlein und ganz einfach Dreck. Okay.

Ein Stück Kleid von Ana de Armas und der neue Teppich. Bild: keystone

Auf dem Teppich

Kein Mensch auf dem Carpet scheint sich an den Aufruf der Academy nach Nachhaltigkeit gehalten zu haben. Wieso auch, wenn die Academy selbst auch keinen alten Teppich recycelt? Nicole Kidman und Keith Urban können wie immer ihre Finger nicht voneinander lassen und haben «den Sohn unseres besten Freundes mitgebracht». Der Sohn spielt zufälligerweise in «The Fabelmas» mit. Beinschlitze sind im Trend. Und Weiss. Tragisch mit dem Teppich. Zum Glück mögen die Kidmans Schwarz.

Nicole Kidman und Gatte. Bild: keystone

Hugh Grant fasst eine Frau an den Hintern, und Austin Butler («Elvis») und Barry Keoghan («The Banshees of Inisherin») umarmen sich und können beide echt nicht fassen, dass sie hier sind, ebenso Ke Huy Kwan («Everything Everywhere All At Once»). The Rock hat sich für ein Jackett in Rosé Champagner entschieden, was sich jetzt auch nicht vorteilhafter vom Hintergrund abhebt (der Teppich verströmt die Aura eines abgehalfterten Standesamts). Und Daddy-Sexgott Pedro Pascal hat sich für etwas komplett Unauffälliges entschieden.

Dwayne Johnson kommt mit Emily Blunt. Bild: keystone

Wir kennen und lieben ihn eher im Holzfällerhemd, aber auch streng steht Pedro Pascal. Bild: keystone

Die Farbe des Abends? Trägt Cate Blanchett. Nennen wir sie Pfauenblau. Ihre Silhouette sieht aus wie eine Statuette. Und Michelle Yeoh hat sich einen feenhaft zarten Diamantenstrang ins Haar geflochten.