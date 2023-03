Die letzte Oscar-Verleihung war ja dank der Sparring-Einlage von Chris Rock und Will Smith durchaus amüsant. Bild: watson/Shutterstock

Erkenne den Oscar-Film an der (lausigen) Beschreibung

Liebe Quizzticle-Klasse

Das Hollywood-Ereignis des Jahres steht dieses Wochenende an: Gwyneth Paltrow stellt ihre neue Kerzen-Kollektion vor. Kleiner Scherz, dieses Wochenende findet natürlich die alljährliche Opfergabe an Humphrey Bogarts Grab statt, um der Filmbranche weiterhin gutes Gelingen zu bescheren. Nein, im Ernst: Es sind die Oscars.

Wie jedes Jahr wird das Metallmännlein an sogenannte Stars vergeben, die in ihren jeweiligen Kategorien brilliert haben. Manchmal verdient, manchmal weniger. Eine dieser Kategorien, sozusagen die Königskategorie, ist «Bester Film». Der Oscar geht da zwar an die Produzentinnen und Produzenten, die ausser finanziell nicht wirklich etwas mit dem Kunstwerk zu tun haben, aber der Film muss schon recht gut gewesen sein.

Die Filme, die wir hier suchen, haben alle den «besten Film» gewonnen. Manchmal eben verdient, manchmal eben nicht. Aber was kümmert uns das, wir wollen schlussendlich nur wissen: Erkennst du diese 18 Oscar-Filme an der (lausigen) Beschreibung?

Und so geht's:

Nenne die gesuchten Filme (sie haben alle mal den «Bester Film»-Oscar gewonnen)

Als Hinweis hast du das Jahr, in dem der Film gewonnen hat und eine vage Beschreibung.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

