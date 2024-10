Seit zwei Jahren macht Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum Werbung für das italienische Lingerie-Label Intimissimi. Bild: keystone

Intimissimi zeigt erstes Bild von Heidi Klum mit Mama Erna und Tochter Leni

2022 zierte Heidi Klum zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer Tochter Leni die Intimissimi-Plakate. Zwei Jahre später ist nun auch ihre Mama Erna mit im Boot.

Ricarda Heil / t-online

Seit zwei Jahren macht Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Tochter Leni Klum Werbung für das italienische Lingerie-Label Intimissimi. Zu Beginn ihrer neuen Werbekampagne im Oktober 2022 hatte es zunächst viel Kritik gegeben.

Dass Tochter und Mutter gemeinsam in Unterwäsche posieren, fanden ein paar Fans irritierend. «Das ist bizarr», schrieb zum Beispiel jemand unter ein Video zur Kampagne. «Bin ich die Einzige, die es komisch findet, Mutter und Tochter halb nackt rumtanzen zu sehen?», fragte eine weitere Nutzerin. Die Fotos von damals können Sie hier noch einmal sehen.

«Schönheit ist keine Frage des Alters»

Das ist mittlerweile zwei Jahre her. Noch immer zieren Heidi und Leni Klum die Plakate des Dessous-Labels. Doch nun kommt noch eine weitere Klum hinzu: Erna, die Mutter von Heidi und Oma von Leni. Dieses Mal jedoch nicht in Unterwäsche, sondern in «weichen Ultralight Cashmere Longsleeves», wie Intimissimi in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Dazu veröffentlichte die Unterwäschemarke das erste Foto.

Heidi, Erna und Leni. Bild: intimissimi

Heidi, Erna und Leni stehen eng aneinander geschmiegt nebeneinander. Die 80-Jährige ist in der Mitte platziert. Heidi ist an ihrer rechten Seite, hat ihren Kopf auf der Schulter ihrer Mutter abgelegt. Leni steht vor ihrer Oma, wird von ihr von hinten umarmt. Alle drei tragen ein Longsleeve in drei unterschiedlichen Farben.

Mit der Kampagne will Initimissimi zeigen, «dass Schönheit keine Frage des Alters ist» und «wie tief die emotionale Verbindung zwischen den drei Klum-Generationen ist». Die Kampagnenbilder sind ab dem 31. Oktober deutschlandweit zu sehen.

Fotografiert wurde das Trio übrigens von Rankin. Der Starfotograf ist seit Jahren ein enger Freund von Heidi Klum und regelmässig bei «Germany's Next Topmodel» zu sehen. Für die kreative Leitung war Thomas Hayo, ebenfalls ein langjähriger und guter Freund des Models, verantwortlich.