Zum ersten Mal Sex mit 35: Hollywood-Star spricht über sensibles Thema

Vera Siebnich / watson.de

Wenn Promis von sich aus über pikante Details aus ihrem Privatleben sprechen, dann meistens in ihren Memoiren. Ob Britney Spears, Prinz Harry oder Paris Hilton: Sie alle nutzten ihre Bücher, um tiefe Einblicke in ihr bisheriges Leben zu geben.

Nun kommt ein weiteres Buch dieser Kategorie heraus. Darin enthüllt eine Hollywood-Schauspielerin intime Details ihres Lebens und überrascht dabei mit einer sehr privaten Offenbarung.

Die Schauspielerin Rebel Wilson möchte mit ihrer Offenheit anderen Frauen Mut machen, die womöglich in einer ähnlichen Situation waren und spricht deshalb sehr direkt über ein Thema, das für viele nach wie vor ein Tabu ist.

Rebel Wilson fühlte sich «wie der grösste Looser»

Seit 2023 ist Rebel Wilson mit Ramona Agruma verlobt, 2022 wurden die beiden mithilfe einer Leihmutter Eltern. In den vergangenen Jahren war also einiges los im Leben des «Pitch Perfect»-Stars. Grund genug, um ein Buch darüber zu schreiben. In «Rebel Rising» spricht sie dann nicht nur über ihre Familie und ihre Karriere sowie die Selbstzweifel, die sie ihr ganzes Leben lang geprägt haben.

Sie enthüllt auch private Details, über die andere wohl weniger offen sprechen würden. Gegenüber «People» sagte sie nun, dass sie mit 35 Jahren ihre Jungfräulichkeit verloren hat – ein Alter, das viele wohl als eher spät dafür ansehen.

«Zu irgendeiner Zeit habe ich, glaube ich, meiner besten Freundin erzählt: 'Oh ja, ich habe es nur gemacht, damit es erledigt war'. Da war ich ungefähr 23. Einfach, weil ich Fragen vermeiden wollte», sagte sie dem Magazin. Sie ergänzte:

«Normalerweise habe ich einfach den Raum verlassen, wenn das Gespräch darüber stattfand. Und dann sagten die Leute: ‹Mit 24 ist das so spät›. Und dann sitze ich da und denke: ‹Oh mein Gott, bei mir war es 35. Was zur Hölle. Ich werde wie der grösste Looser wirken.›»

Sie bezeichnet sich demnach selbst als «late bloomer» also als jemand, der seine Sexualität erst spät im Leben entdeckt hat. Erst nach dem Tod ihres Vaters hat sie sich etwa mit der Ehe beschäftigt und sei dem Konzept gegenüber offener geworden.

Rebel Wilson: «Man muss nicht warten bis in die 30er»

Dafür, dass sie nun so offensiv mit dem Thema umgeht, nannte Rebel im Interview einen ganz bestimmten Grund. Sie wolle Leuten Mut machen, dass «nicht jeder seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren muss». Sie findet vielmehr: «Die Leute können warten, bis sie so weit oder ein bisschen erwachsener sind.»

Ihre Geschichte möchte Rebel nun als «positive Botschaft» verkaufen. «Man muss natürlich nicht warten, bis man in seinen 30ern ist, wie ich das getan habe, aber man sollte sich auch als jüngerer Mensch nicht unter Druck gesetzt fühlen», sagte sie dem Magazin.

Ein weiterer Punkt, in dem Rebel eher eine Spätzünderin war, ist ihre sexuelle Orientierung. «Es ist absolut unglaublich. Wenn ich 20 Jahre später geboren wäre, hätte ich meine Sexualität noch mehr entdeckt. Ich weiss, dass ich auf Männer stand und dass das Normale war», erklärte sie.

Auch dem Thema Ehe gegenüber sei sie früher eher negativ eingestellt gewesen, habe dies als «Zeitverschwendung» betrachtet. «Nur Jahre später traf ich mich mit Frauen, hatte Gefühle für eine Frau.» Mit Ramona ist sie heute absolut glücklich.