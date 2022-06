People-News

Rebel Wilson hat ihre Prinzessin gefunden

Die «Pitch Perfect»-Schauspielerin ist frisch verliebt. Auf Instagram zeigt die 42-Jährige nun ihre neue Liebe – es ist zum ersten Mal eine Frau.

Nachdem die Australierin letztes Jahr mit ihrer Gewichtsabnahme für viel Aufregung sorgte, stellt sie ihrer Instagram-Gefolgschaft nun ihre Freundin vor.

Nicht genügend Zeit für die Liebe

Sie hätte in ihren Zwanzigern zu wenig Zeit gehabt, um auszugehen, da sie eine steile Hollywood-Karriere anstrebte, so die Schauspielerin. Eine Zeit lang habe sie versucht, die Liebe auf Dating-Apps zu suchen. Doch der passende Match blieb auf der Stecke. Jetzt habe sie aber endlich ihr Glück gefunden. Dies erzählte die 42-Jährige vor rund einem Monat im Podcast «U Up?». Ihre Liebste habe sie durch einen guten Freund kennengelernt. Mit wem sie in einer glücklichen Beziehung ist, wollte sie vorerst nicht publik machen.

Nun teilt sie auf Instagram ein Foto von sich und ihrer neuen Partnerin. Darunter steht: «Ich dachte, ich suche nach einem Disney-Prinzen … aber vielleicht brauchte ich die ganze Zeit wirklich eine Disney-Prinzessin»

In den Kommentaren dazu sind zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Fans zu lesen, so beispielsweise: «Wunderschönes Paar und dynamisches Duo. Ich liebe euch, Leute!» (anb)