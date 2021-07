People-News

Demi Lovato dreht Sexszene – das Internet dreht noch vor Publikation durch

«Ich habe meine erste Sexszene gedreht!», schreibt Demi Lovato auf Instagram. Das Internet dreht durch, obwohl die Szene noch gar nicht veröffentlicht wurde.

Für die Dreharbeiten des kommenden Comedy-Pilotfilms «Hungry» steht Demi Lovato an der Seite der US-amerikanischen Valerie Bertinelli derzeit vor der Kamera. Die beiden spielen ein Mutter-Tocher-Duo. Während Lovato eine gesunde Foodbloggerin verkörpert, hat Bertinelli sich die Rolle als Restaurantbesitzerin geangelt, die Probleme mit ihrem Gewicht hat.

Demi Lovato steht seit ihrem zehnten Lebensjahr vor der Kamera. Weltberühmt wurde Lovato als Teenie mit dem Disneyfilm «Camp Rock». Danach folgte eine Karriere als Sängerin. Zuletzt hatte der Popstar mit der Doku «Dancing with the Devil» («Tanz mit dem Teufel») sehr intime Einblicke in seinen Kampf mit psychischen Problemen, Essstörungen und Drogensucht gegeben.

«Ich habe aufgehört zu essen», offenbart die bald 29-jährige Person, die keinem Geschlecht zugeordnet werden möchte. Habe sie doch Nahrung zu sich genommen, erbrach sie sich danach sofort. «Meine Bulimie wurde so schlimm, dass ich Blut spuckte». Im Dezember letzten Jahres verkündete Lovato auf Instagram, dass sie ihre Essstörung überwunden habe.

Wie auch Lovato spricht Valerie Bertinelli offen über ihre Probleme mit dem Essen und setzt sich für Body Positivity ein. Um Selbstliebe sowie die positive Einstellung zum Körper soll es auch im Film der beiden gehen.

Für «Hungry» lässt Lovato sogar die Hüllen fallen. Wie die TV-Persönlichkeit kürzlich auf Instagram bekannt gab, habe sie die ihre Sexszene gedreht. «Ich hatte ein bisschen Angst davor (...), danach war ich ziemlich stolz, dass ich mich in meiner Haut wohl genug fühle, um so etwas zu tun», schreibt Lovato. Vorher habe sie selten ihre Arme gezeigt, da sie sich lange damit unwohl fühlte. «Es ist wichtig, die kleinen Erfolge zu feiern», fügt der Popstar hinzu.

«Yay! für diesen Ausbruch an Körpervertrauen und Yay! für unbeholfenen, urkomischen Sex.» Demi Lovato

Für die Aktion wird Lovato mit Kommentaren wie Feuer-Emojis überschwemmt. Das Bild ist derzeit bereits über 2,5 Millionen mal geherzt worden und zählt aktuell über 18'000 Kommentare.

(cst)