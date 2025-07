Acht Babys mit DNA von drei Menschen geboren

Zudem ist in Deutschland die Eizellspende gemäss dem Embryonenschutzgesetz verboten. Das Verfahren setzt aber voraus, dass eine zweite Frau ihre Eizellen zur Verfügung stellt. Ob der Austausch der Mitochondrien einen Eingriff in die Keimbahn darstellt, ist juristisch bisher nicht abschliessend geklärt.

Seit der Zulassung der Methode im Jahr 2015 haben 35 Paare in Grossbritannien eine Genehmigung für den Eingriff erhalten. Acht Kinder wurden bereits geboren – darunter ein Zwillingspaar. Alle Kinder kamen gesund zur Welt. In fünf Fällen fanden die Ärzte keine krankhaften Mitochondrien mehr. In drei Fällen trugen die Kinder noch geringe Mengen der mutierten mtDNA – aber nicht genug, um eine Krankheit auszulösen.

Das Verfahren kommt zum Einsatz, wenn Frauen Trägerinnen defekter mitochondrialer DNA (mtDNA) sind. Diese Erbsubstanz sitzt nicht im Zellkern, sondern in den «Kraftwerken» der Zelle – den Mitochondrien. Dort steuert sie wichtige Prozesse, vor allem die Energieversorgung der Zellen. Ist diese DNA mutiert, drohen schwere Krankheiten – oft mit Symptomen im Gehirn, in Muskeln oder im Herzen.

Drei Menschen, ein Kind: In Grossbritannien kamen erstmals Babys zur Welt, die das Erbgut von Mutter, Vater und einer weiteren Frau tragen. Was dahintersteckt.

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Ferien auf Mallorca: El Arenal versinkt im Abfall

Auf Mallorca türmen sich derzeit Abfallberge, genauer: in El Arenal. Das hängt auch mit dem Ruf als Touri-Hotspot zusammen. Das zuständige Entsorgungsunternehmen kommt derzeit nicht hinterher.

Die Mischung aus Erholungsort und Hedonismus-Treiber spricht in Mallorca viele Menschen an, sehr viele Menschen. So viele, dass es bereits zu Protest kam. Wohnraum wird teurer, Einwohner werden verdrängt, Abfall staut sich an. Letzteres Problem eskaliert derzeit. Damit haben aber nicht unbedingt die Feriengäste zu tun, wie sich zeigt.