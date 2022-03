People-News

Beyoncé und Billie Eilish treten bei den Oscars auf + Stimmzettel werden ausgezählt

Musikalische Star-Power bei den Oscars: US-Sängerin Beyoncé (40) und ihre Kollegin Billie Eilish (20) werden bei der Trophäen-Gala am Sonntag ihre nominierten Songs vortragen. Dies gab die Filmakademie am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles bekannt.

Billie Eilish ist mit ihrem Bruder für das Lied «No Time To Die» nominiert. Bild: keystone

Beyoncé ist für den Song «Be Alive» aus dem Film «King Richard» nominiert, Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell für das Lied «No Time To Die» aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Damit sind sie zum ersten Mal im Oscar-Rennen.

Der kolumbianische Singer-Songwriter Sebastián Yatra (27) wird den Song «Dos Oruguitas» aus dem Zeichentrickfilm «Encanto» (von Lin-Manuel Miranda) präsentieren, ebenso steht Country-Star Reba McEntire (66) mit dem Song «Somehow You Do» aus dem Film «Four Good Days» (von Dianne Warren) auf der Bühne.

Auch der irische Musiker Van Morrison war eingeladen, seinen Song «Down to Joy» aus dem Film «Belfast» zu spielen, doch wegen Tour-Verpflichtungen könne er nicht bei den Oscars dabei sein, teilte die Akademie mit.

Die diesjährige Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood ist für den 27. März geplant. Gastgeberinnen der 94. Academy Awards sind die Schauspielerinnen Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Sykes.

Endspurt vor der Oscar-Vergabe – Stimmzettel werden ausgezählt

Die Wahl der diesjährigen Oscar-Gewinner ist gelaufen, nur kennt noch niemand den Ausgang der Abstimmung. Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 9400 Oscar-Juroren online bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Am Sonntag wird das Geheimnis bei den 94. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zwölf Nominierungen ist der Film «The Power of the Dog» der diesjährige Oscarfavorit, zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos «Dune». Auch Filme wie «West Side Story», «King Richard», «Belfast» oder «Coda» haben mehrere Gewinnchancen.

Bis Sonntag laufen nun die Vorbereitungen für die Gala im traditionellen Dolby Theatre auf Hochtouren. Ein Strassenblock des Hollywood Boulevards, wo der rote Teppich ausgerollt wird, ist bereits für Autos gesperrt. Dort werden nun Tribünen aufgebaut und der Laufsteg für die Nominierten und Gäste dekoriert. Im vorigen Jahr war die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie deutlich kleiner ausgefallen. Schauplatz war damals ein historisches Bahnhofsgebäude in Los Angeles mit nur wenigen Hundert Gästen. (saw/sda/dpa)